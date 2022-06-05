Более 50% общей площади района занимают сельскохозяйственные угодья. Это наш стратегический ресурс, от качества и состояния которого зависит эффективность сельхозпредприятий. 5 июня свой профессиональный праздник – День мелиоратора – отметит служба, чья деятельность занимает едва ли не главное место в улучшении земель нашего района, их облагораживании, возрождении, повышении плодородия и урожайности, – Буда-Кошелевское предприятие мелиоративных систем.

Иван Толканов, машинист экскаватора Буда-Кошелевского ПМС, еще несколько лет назад мог уйти на пенсию и наслаждаться заслуженным отдыхом. Но, по его признанию, подумал и решил: «Останусь дома – привлекут к полевым работам. А на экскаваторе что: сиди да дергай рычаги. Наша работа, она какая: берешь больше, кидаешь дальше, пока летит – отдыхаешь». Здесь Иван Иванович, конечно, лукавит. Во-первых, работа не такая уж и легкая. А во-вторых, профессиональные качества и признание заслуг подтверждает занесение Ивана Толканова на Доску почета как лучшего мелиоратора по итогам 2021 года.

Если в период активной мелиорации земель основным видом деятельности машиниста экскаватора была прокладка каналов, то сейчас большое внимание уделяется реконструкции и очистке от заиления мелиоративной системы, а также сносу аварийных и пустующих объектов.

– На данный момент я работаю в Фундаминке на сносе ветхого жилья, – рассказывает Иван Иванович. – Дом, в котором никто не живет два-три года, не следит за ним, становится аварийным и начинает представлять опасность для окружающих. Жалко, все в город норовят уехать, а деревни пустеют.

Разговаривая с нашим собеседником, невольно обращаешь внимание на его произношение, не свойственное нашей местности. И неспроста. История семьи Ивана Толканова – отражение быта людей и действительности многонационального Советского Союза.

– Мои родители были русскими по национальности, но родился я в Узбекистане. Мать уехала туда в 30-х годах, когда на Пензенщине был голод. Слышали выражение «Ташкент – город хлебный»? Отец родом с Урала, в Узбекистане обосновался уже после войны. Жили мы в городе Намангам. Мама работала в бухгалтерии, а отец был экскаваторщиком. У нас уже третье поколение в этой профессии: один из сыновей пошел по моим стопам, – делится Иван Иванович. – Когда всё сильнее стали ощущаться националистические настроения в стране, мы с женой в 1980-м решили уехать в Беларусь. У супруги моей тоже интересная история. Мать ее родом из Уваровичей, когда-то уехала работать в Азербайджан, где и познакомилась с будущим мужем, выходцем из русской семьи. Мои родители после развала СССР перебрались в Крым, где до сих пор живет моя старшая сестра, а младшая – в Одессе. Вот такой у нас интернационал.

С момента переезда в Уваровичи и по сей день Иван Толканов продолжает трудиться на ставшем уже родным Буда-Кошелевском ПМС. И, как сказал его коллега Олег Ткачев, в своей профессии Иван Иванович может еще и молодым дать фору, несмотря на солидный возраст.

Коллектив «Авангарда» поздравляет работников Буда-Кошелевского предприятия мелиоративных систем с профессиональным праздником и выражает уважение и благодарность за неоценимый вклад в развитие экономического потенциала района.

Анна ЛИТАШ

Фото Юрия Ежова