Дорожно-транспортные происшествия с участием детей — актуальная проблема в современной жизни. Причины, послужившие возникновению ДТП — различны, как и сами происшествия. За 5 месяцев текущего года произошло 20 происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 3 — погибли и 21 — получил травмы различной степени тяжести.

Нынешняя молодежь очень любит ездить на велосипеде, и лишь не многие родители объясняют своим детям, как ездить по городу на велосипеде, не создавая опасных ситуаций для всех участников дорожного движения и, в первую очередь, для самих себя.

Каждый велосипедист должен знать Правила дорожного движения!

Поэтому, Госавтоинспекция Гомельщины в очередной раз напоминает:

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края, причем управлять велосипедом по дороге без сопровождения взрослого разрешено только с 14 лет.

При движении по дороге в темное время суток и или в условиях плохой видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного движения для пешеходов.

Велосипедисту запрещается:

Использовать технически неисправные велосипеды.

Двигаться, не держась за руль и или не держа ноги на педалях.

Поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении.

Двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы.

Перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье.

Перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством.

Буксировать свой велосипед каким-либо транспортом.

На велосипеде буксировать другой транспорт.

Советы юным велосипедистам, как избежать беды:

• Главный навык для езды на велосипеде — это научиться держать равновесие;

У сев за руль велосипеда, вы считаетесь водителем и должны соблюдать все Правила дорожного движения;

катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае падения, используйте наколенники и налокотники;

прежде чем выехать из дома, велосипедист обязан:

проверить техническое состояние велосипеда;

проверить руль — легко ли он вращается;

проверить шины — хорошо ли они накачаны;

в порядке ли ручной и ножной тормоза — смогут ли они остановить велосипед перед неожиданным препятствием;

работает ли звуковой сигнал велосипеда, чтобы можно было вовремя предупредить людей о своем приближении и не сбить их.

Уважаемые взрослые! Проведите со своим ребёнком инструктаж — где он может находиться, а где играть и кататься на велосипеде нельзя и небезопасно. Не разрешайте детям находиться вблизи дорог и на проезжей части улицы. Объясните своему ребёнку, что нельзя выбегать либо выкатываться на велосипеде перед близко идущим транспортом, водитель в одну секунду не может остановить свой автомобиль. Если ребёнок не знает, и не понимает, чем может обернуться его невнимательность, не отпускайте его на улицу без присмотра!