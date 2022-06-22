С приходом лета дачники в погоне за урожаем стараются по максимуму воспользоваться каждым солнечным днем, при этом порой забывая о здоровье. Изнуряющий труд, жара, обезвоживание – совокупность этих факторов может привести к инсульту. Какие факторы повышают риск возникновения заболевания, как распознать симптомы нарушения мозгового кровообращения и оказать первую помощь «Авангарду» рассказал врач-невролог Буда-Кошелевской райбольницы Сергей Головнев.

Инсульт: первые признаки и симптомы

Инсульт, или сосудистая катастрофа головного мозга – заболевание, при котором ранняя диагностика и оказание квалифицированной медицинской помощи являются важнейшими факторами, влияющими на прогноз.

После инсульта под влиянием гипоксии (недостатка кислорода) начинают происходить изменения нервных клеток. Вокруг пострадавших от некроза клеток головного мозга существует «ишемическая полутень» — зона, исход жизнедеятельности которой зависит от восстановления кровотока. В период «терапевтического окна» (условно так называют первые 3-6 часов после инсульта) можно предупредить необратимые последствия ишемии и гибели клеток лечебными манипуляциями.

В связи с этим любому человеку нужно знать о первых признаках инсульта. Важно суметь вовремя заподозрить заболевание и максимально быстро организовать доставку пострадавшего в стационар.

Факторы риска инсульта

С одной стороны, четких патогномоничных (то есть присущих только этому заболеванию) признаков инсульта не существует. Даже наиболее специфичная очаговая симптоматика требует проведения дифференциальной диагностики, так как это не всегда следствие инсульта.

С другой стороны, следует учитывать факторы риска: если симптоматика возникает на их фоне, то степень вероятности инсульта резко возрастает. Их перечень называют «смертельным квинтетом», потому что даже при наличии 2-3 факторов риск летального исхода инсульта возрастает в разы. К ним относятся:

Артериальная гипертензия. При повышенном артериальном давлении риск инсульта возрастает в 5 раз, гипертрофия левого желудочка. Почти всегда «гипертонии со стажем» сопутствуют изменения со стороны левого отдела сердца, так как сердечной мышце приходится с удвоенной силой продвигать кровь в сосуды.

Повышенное содержание холестерина в крови. Холестерин крови можно назвать «индикатором» наличия атеросклеротических бляшек в сосудах. Как известно, чаще всего негативные последствия их наличия ощущаются в коронарных и мозговых сосудах.

Сахарный диабет. При повышенном уровне сахара в крови вероятность развития инсульта возрастает в 2-4 раза, так как молекула глюкозы повреждает стенку кровеносных сосудов.

Курение. Доказано, что регулярное употребление никотина повышает частоту сердечно-сосудистых заболеваний в 2-4 раза, в пожилом возрасте она выше.

Предвестники инсульта

Бывает, что инсульт возникает внезапно, но чаще это происходит на фоне предвестников. Например, в половине случаев ишемическому инсульту предшествуют транзиторные ишемические атаки (ТИА). Их следует расценивать как первые признаки нарушений мозгового кровообращения, требующие незамедлительного проведения диагностики и лечения.

Гипертонические кризы могут провоцировать их появление или быть самостоятельными предвестниками заболевания.

Лечение этих состояний можно рассматривать как профилактику клинической формы инсульта.

Если за последние три месяца раз в неделю или чаще повторяются минимум два из нижеперечисленных симптомов, то требуется незамедлительное обращение к врачу:

Головная боль, не имеющая конкретной локализации и возникающая при переутомлении или погодных катаклизмах.

Головокружение, появляющееся в покое и усиливающееся при движении.

Наличие шума в ушах, как постоянного, так и преходящего.

«Провалов» памяти на события текущего периода времени.

Изменение интенсивности работоспособности и нарушения сна.

Эти симптомы нужно рассматривать как предвестники развития инсульта.

Симптомы инсульта

При появлении следующих специфических симптомов инсульта необходимо срочно вызывать скорую помощь. Также запомните, когда начались эти симптомы, поскольку их длительность может иметь значение для выбора лечения.

Попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет кривая.

Попросите удержать руки поднятыми вверх, при слабости мышц это не удастся сделать.

Попросите пострадавшего человека сказать простое предложение. Во время приступа мужчина или женщина будет говорить медленно, запинаясь. Это похоже на речь пьяного человека.

Попросите высунуть язык — его кончик отклоняется в сторону очага в головном мозге.

К данной симптоматике присоединяются такие признаки:

Острые головные боли без каких-либо понятных причин;

Ухудшение зрения одного или обоих глаз;

Появление неожиданной слабости;

Непонимание обращенной речи;

Частичный или полный паралич конечностей.

Симптомы при кратковременном ишемическом приступе такие же, что и у обычного инсульта, но продолжительность его всего несколько минут.

Первая помощь

Больные с острым нарушением мозгового кровообращения должны быть немедленно госпитализированы в стационар. До прибытия врача необходимо незамедлительно принять самостоятельные меры. При инсульте самыми дорогими являются первые минуты и часы заболевания, так как именно в это время медицинская помощь может быть наиболее эффективной.

Уложите больного на возвышение и приподнимите его голову на 30 градусов;

Обеспечьте свободный доступ свежего воздуха;

Снимите одежду, чтобы не стеснять движения грудной клетки;

При рвоте поверните голову пострадавшего на бок, чтобы рвотные массы не попадали в дыхательные пути;

Если артериальное давление повышенное, дайте больному необходимый лекарственный препарат, который он обычно принимает в подобных случаях;

Срочно вызовите скорую помощь.