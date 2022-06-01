Сейчас у многих начинается отпуск, который стремятся провести на берегу водоема, занимаясь рыбной ловлей. Но безобидная на вид рыба может таить себе угрозу для здоровья — например описторхоз.

Это природное зооантропонозное инвазионное заболевание, которым может заразиться и человек в том числе. Возбудителем служит мелкая трематода Opisthorhis felineus, которая локализуется в желчных ходах печени и желчном пузыре. (иногда до несколько тысяч экземпляров!).

Хозяевами трематоды являются: собака, волк, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, медведь бурый, горностай, хорек степной, норка европейская, соболь, барсук, кошка домашняя, водяная полевка. Обнаружен паразит и у кабана.

Трематоды Opisthorhis felineus – довольно мелкие, 8,0–13,0 мм в длину и 1,2–2,0 мм в ширину. Их промежуточным хозяином выступает моллюск Bythinia leachi.

Дополнительными служат различные виды пресноводных рыб семейства карповых: язь, карп, линь, плотва, вобла, красноперка, сазан, лещ, жерех, уклея и др. Самое сильное заражение отмечается у язя. Затем по убывающей: елец, линь, красноперка, плотва, лещ. Карп и сазан не заражаются метацеркариями описторхид, что связано с их некоторыми биохимическими особенностями.

В моллюске из яиц выходят мирацидии и через месяц превращаются в спороцист, содержащих редии. Редии выходят из спороцист и внедряются в печень моллюска, где и дозревают. Они выходят из моллюска в воду. Для дальнейшего развития они должны попасть в дополнительных хозяев. Церкарии плавают и нападают на рыб, внедряясь через кожу в толщу их тканей. Они способны заразить человека и животных при поедании им сырой рыбы, инвазированной метацеркариями описторхисов. В организме дефинитивного хозяина паразиты достигают половой зрелости через 3-4 недели.

В Беларуси очаги описторхоза выявлены в бассейнах Днепра (в его притоках: Сож, Восточная Березина, Припять) и Западной Двины. Наибольшее количество метацеркарий локализуется у рыб в мышцах средней трети спины.

У больного человека диагноз может быть установлен только при обнаружении яиц описторхисов в фекалиях или желчи. Паразиты живут в человеческом организме очень долго – 20 лет и более и приносят огромный вред здоровью!

Профилактика

Чтобы обезопасить себя от опасного заболевания, нельзя есть сырую и необезвреженную рыбу и нужно строго соблюдать правила ее обработки:

жарить рыбу в пластованном виде в течение не менее 20 минут на хорошо разогретой сковороде, в кипящем жире; это же время требуется для поджарки рыбных котлет;

варить не менее 15-20 минут с момента закипания, предварительно разделав рыбу на куски;

солить в теплом растворе при температуре не ниже +15 градусов в течение от двух недель, до 45 суток (в зависимости от веса и размера рыбы) при расходе соли 270-290 г на килограмм рыбы;

вялить рыбу (размером 25 см) не менее 3 недель после 2-3-дневного посола из расчета 12-14% соли к весу рыбы;

описторхисы гибнут при замораживании рыбы: до минус 40 градусов — в течение 7 часов, при минус 35-ти — в течение 14 часов, при минус 28 градусах — в течение 32 часов;

заражение описторхисами может произойти в результате случайного проглатывания мелких кусочков рыбы, попавших в руки или на предметы внешней среды при разделке. Берегите себя!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.