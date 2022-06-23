Для этого необходимо знать ряд нюансов и придерживаться определенных правил.

Во-первых, нужно помнить, что направлять граждан для трудоустройства за границу имеют право только организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами Республики Беларусь. Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данный вид деятельности, размещен на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Беларусь www.mvd.gov.by.

Тех же, кто способствует незаконному трудоустройству граждан за пределами нашей страны без лицензии, ожидает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности: для индивидуального предпринимателя – от 10 до 200 базовых величин, а для юридического лица – до 500 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности.

В случае официального трудо-устройства за пределами Республики Беларусь при заключении трудового договора (контракта) гражданину необходимо внимательно изучить условия договора (контракта), касающиеся характера и места оплачиваемой работы, срока действия контракта, условий труда и его оплаты, прав и обязанностей сторон, условий проживания, питания, других социальных гарантий, оснований для расторжения контракта и др. Если условия пребывания за границей отличаются от тех, которые были указаны в договоре (контракте), об этом необходимо проинформировать лицензиата и требовать немедленного улучшения условий вплоть до отказа от работы.

Если граждане занимаются поиском работы за пределами Республики Беларусь самостоятельно, тогда представлять и защищать свои интересы они также будут сами.

Независимо от способа трудоустройства за границей нужно помнить основные правила, которые помогут вернуться домой: никогда и никому не отдавайте свой паспорт, даже на временное хранение; сделайте ксерокопии всех документов и храните их в надежном месте; поддерживайте связь с лицензиатом, направившим на работу, с родственниками и друзьями и незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий пребывания вас за границей. В случае кражи документов или при возникновении каких-либо других проблем на территории иностранного государства необходимо обращаться в ближайшее посольство, консульство Республики Беларусь или в полицию.

Получить консультацию по вопросам безопасного выезда для трудоустройства за пределы Республики Беларусь, задать волнующие вас вопросы можно в управлении по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома по адресу: г. Гомель, пр. Ленина, 45а, кабинет 31, или по телефону 8 (0232) 31-98-89.

Подготовила Наталья Логунова