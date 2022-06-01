Как защитить наших детей от травматизма? И о чём всегда нужно помнить родителям? Об этом и не только хотелось бы еще раз напомнить взрослым в преддверии летних каникул.

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ!

Запретить ребенку познавать мир невозможно, задача родителей – подстраховать его, научить, предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди

Несколько простых советов, как научить ребенка безопасному поведению. Ежедневно напоминайте ребенку о правилах безопасного поведения. Используйте для этого соответствующие ситуации: на улице, в домашней обстановке, в путешествии. Объясняйте ребенку все, что происходит вокруг, комментируйте, почему нужно поступать так, а не иначе.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: запрет скорее даст стимул ребенку попробовать в ваше отсутствие то, что нельзя, поэтому говорить о безопасности нужно в доверительной манере, ни в коем случае не угрожать и не запугивать. Если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего, выполняйте их сами.

Уважаемые родители, МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому:

-ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра;

— контролируйте, чем они занимаются в свободное время;

— рассказывайте ребенку об опасности игры с огнем, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

— храните в недоступном месте для детей спички и зажигалки;

-не разрешайте ребенку самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топить печи;

— научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами;

— расскажите детям, как правильно действовать в случае пожара, ведь чаще всего малолетние дети, вместо того, чтобы выбежать на улицу, забиваются в угол или прячутся под кровать;

— повторите номера экстренных служб и объясните при каких случаях можно их вызывать.

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет сделать это лучше, чем родители. Ведь именно Ваше внимание, любовь и забота – самая надежная защита!

Начальник Буда-Кошелевского

районного отдела по ЧС С.А.Халдай