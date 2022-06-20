То, что каждый из нас не единожды делал флюорографическое или рентгенологическое обследование в поликлинике, вполне естественно. А вот через рентген недоверия? Проходили через такой аппарат? Уверена, многие из числа посетителей магазина «Остров чистоты», расположенного в Буда-Кошелеве, меня поймут.

Хотя, когда заходишь в магазин, сразу создается вполне хорошее впечатление: продавцы приветливо здороваются, а потом буквально следят за каждым твоим шагом, буквально дыша в затылок. Хоть бы для вежливости задали традиционный вопрос в торговых объектах «Что вас интересует? Может, подсказать вам что-то?» Но нет, молодые люди, в основном там работает молодежь, будут просто в упор, без стеснения наблюдать за покупателями.

Кто-то на них не обращает внимания, но многим, уверена, совсем неуютно от такого тотального контроля. Кстати, мои дочери по этой причине напрочь отказались больше туда заходить.

Теперь хочется обратиться к администрации магазина: если это часть торговой политики кампании, то, возможно, стоит этот момент пересмотреть. Коль вы организовали свободный и открытый доступ к товарам, даете возможность покупателю собственноручно оценить качество продукции, то и все меры предосторожности по сохранности также должны были предусмотреть, но только уж точно не таким способом.