Хоть лето и взяло на этой неделе небольшую паузу, но оно все же наступило. А значит, нужно успеть насладиться теплыми деньками и спланировать запоминающийся отдых. Чтобы облегчить вам задачу, «Авангард» проработал вопрос и сделал подборку.

1.Универсальный вариант для «ленивых» – поход в кино. Он не требует особой подготовки, больших финансовых затрат и физической активности. Здесь и дневные сеансы для малышей, и вечерние показы новинок киноиндустрии для тех, кто постарше.

Помимо этого, городской кинотеатр «Крынiца», чтобы разнообразить летний отдых, раз в две недели проводит активности для детей и молодежи. В общем, следите за афишей.

2. Не забываем, что в нашем районе в наличии картинная галерея и краеведческий музей, где экспонируются как постоянные, так и временные выставки из фондов других музеев. Кроме выставок, все лето здесь будут проводиться мастер-классы по прикладному творчеству. Так что посещать эти объекты можно не единожды.

3. Для тех, кто хочет узнать, что такое модный нынче этнотуризм, предлагаем несколько вариантов: центры народного творчества в Чеботовичах и Рогини, Дом ремесел в Губичах, Центр ткачества в Гусевице. Вы получите возможность не только окунуться в историю нашего края, узнать об этнографических особенностях быта наших предков, их традициях и занятиях, но и приобрести на память изделия ручной работы. По возможности советуем посетить все, не пожалеете.

4. Если вы думаете, что на выходные жизнь в нашем городе замирает, попробуем вас переубедить. В течение лета каждую субботу на открытой летней площадке, расположенной в городском парке за Домом культуры, проходит марафон мероприятий для посетителей любого возраста. Обычно вечерняя программа начинается в 17.00 с выступления творческих коллективов нашего района.

На выставочной площадке можно ознакомиться с работами центров народного творчества, ткачества и ремесел Будакошелевщины. Сразу после концертной программы начинается вечер танцев для тех, «кто молод душой». Кстати, этот пункт субботней программы пользуется успехом среди старшего поколения. Так что, если ваши бабушки и дедушки теплым летним вечером скучают у телевизора, им просто необходимо посетить летнюю площадку. И дело здесь не в танцах, самое главное – удовольствие и впечатления от живого общения со старыми и новыми знакомыми.

В 19.00 начинает работать молодежная площадка. Каждую неделю работники Дома культуры готовят для ребят новую программу, по окончании которой их ждет дискотека. Сегодня, к слову, будет проходить мероприятие «Велосипед+», где можно будет посоревноваться в мастерстве владения велосипедом, скейтом, самокатом или роликами и попробовать поставить рекорд.

Радует то, что учтены интересы не только детей и подростков до 14 лет: в 22.00 начинается платная дискотека для тех, кто постарше.

5. Любителям велосипедного и агроэкотуризма при планировании путешествий советуем мониторить карту запретов и ограничений на посещение лесов. Если же никаких препятствий для поездки нет и душа требует единения с природой, можно отправляться на знакомство с родным краем.

Что же можно посмотреть, не уезжая далеко от дома? «Авангард» ранее уже давал подробную информацию о живописных уголках нашего района с указанием маршрута следования (ее можно найти на нашем сайте или задать вопрос в соцсетях, и мы обязательно поможем). Перечислим некоторые из них: лесные овраги в Чернянском лесничестве, водоем с целебной голубой глиной на 13-м кордоне в Чеботовичском лесничестве, озера Еленец и Выдрица, укромная зона отдыха «Зайцев дуб» на берегу лесной речки Черемхи за Губичами. Кстати, на территории района расположены: два гидрологических заказника местного значения «Белуга» и «Соловьевское» в Чеботовичском лесничестве, республиканский водно-болотный заказник «Пойма реки Сож» в Дуравичском лесничестве, Республиканский биологический заказник «Буда-Кошелевский» соответственно на территории Буда-Кошелевского лесничества. Так что шансы увидеть редкие и краснокнижные виды растений и животных велики. И не забывайте о соблюдении правил природопользования, чтобы ваш отдых не был омрачен неприятными ситуациями.

Тем, кто никогда не катался на лошадях, советуем посетить агроусадьбу «Ветер в гривах» в Особино. Здесь можно не только насладиться конными прогулками и взять уроки верховой езды, но и провести «Выходные в деревне» с ужином у костра и ночевкой в спальных мешках на сеновале. Посетители от подобного отдыха просто в восторге.

На тот случай, если вы исколесили наш район вдоль и поперек, не боитесь поездок на дальние расстояния, жаждете новых впечатлений для себя или своих детей и при этом готовы к финансовым вложениям, предлагаем рассмотреть довольно любопытные варианты: «вкусные» экскурсии на кондитерскую фабрику «Спартак», «Туровский молочный комбинат» или «брутальные» экскурсии на знаменитые за пределами страны заводы «Гомсельмаш», «БЕЛАЗ», интересно будет побывать в музее нефти в Речице и увидеть действующую буровую установку и станок-качалку; ознакомиться с технологией изготовления цветного стекла и хрусталя на стеклозаводе «Неман» или понаблюдать за созданием шедевров мировой культуры на фабрике «Слуцкие пояса».

Кроме того, не забывайте, что в июле Беларусь ждут масштабные события: республиканский праздник «Купалье» в Александрии и, конечно же, «Славянский базар» в Витебске. Если хотите их посетить, о билетах лучше позаботиться заранее.

Уважаемые читатели, если вы знаете о каких-то неизведанных и уникальных местах не только нашего района, но и всей страны, а может у вас есть излюбленный маршрут для путешествий, делитесь с нами в соцсетях, и мы обязательно опубликуем это в ближайшем номере.

Анна ЛИТАШ, фото Ирины Палубец