Если три месяца без учебы – это радость для детей, то для их родителей – это своеобразного рода испытание. Ведь перед многими из них стоит главный вопрос: чем занять ребенка? И тут, как нельзя кстати, на помощь приходят школы и центры творчества, которые помогают детворе сделать каникулы интересными и незабываемыми. Как проводят лето учащиеся средней школы №1 райцентра, «Авангард» узнал, побывав в пришкольных лагерях.

Первое, что сразу же бросается в глаза, – это ряд палаток, расположенных на лужайке. Именно здесь в спартанских условиях проводят время мальчишки из круглосуточного лагеря «Патриот». К слову, пообщавшись с ними, понимаю, что такое времяпрепровождение для ребят только в радость. Ведь где еще так можно прочувствовать на себе романтику туристической жизни, не выезжая за пределы города? Ночлег в палатках под звездным небом, песни у костра, утренняя зарядка, участие в различных эстафетах и спортивных соревнованиях, квест-игры, туристические тропы, викторины и экскурсии, соревнования по шашкам и шахматам, волейболу, пионерболу и баскетболу, стрельбе из пневматической винтовки и дартсу, а еще экскурсии и различные познавательные мероприятия – все это и многое другое входит в программу пребывания в круглосуточном лагере. Из самого названия лагеря становится понятно, что основной упор здесь делают на гражданско-патриотическое и физкультурно-оздоровительное воспитание подрастающего поколения, а также формирование здорового образа жизни.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Елены Зубарь, если в учреждении образования круглосуточный лагерь не в новинку, то в нынешнюю оздоровительную кампанию было принято решение организовать круглосуточный палаточный лагерь. Кстати, такую идею они восприняли на «ура». Их день с самого утра и до вечера расписан буквально по минутам.

Не менее насыщенно и плодотворно проводят каникулы и старшеклассники из лагеря труда и отдыха дневного пребывания «Зеленоград». Традиционно зеленоградовцы заняты общественно полезными делами, которые приносят не только пользу, но и дают возможность заработать на карманные расходы. В этот раз перед ребятами стоит задача: благоустройство территории школы. В первую очередь их внимание будет направлено на приведение в надлежащий вид городского стадиона: прополка и удаление растительности с дорожек и бордюров.

Однако не следует думать, что в лагере школьники только трудятся, они еще и весело проводят свой досуг. Экскурсии и походы, беседы и открытые диалоги, викторины и познавательно-развлекательные мероприятия делают времяпрепровождение ребят запоминающимся.

Не расстается со школой на летних каникулах и детвора из младшего и среднего звена, посещая лагерь с дневным пребыванием «Территория права», организованный совместно с РОЧС. Три отряда, а это 45 учащихся с 6 до 12 лет, с пользой проводят время в стенах учебного заведения. Для ребят учителя разработали насыщенную программу, где каждый новый день не похож на предыдущий и носит познавательно-профилактическую направленность.

– Педагоги постарались сделать все, чтобы на каникулах ребята приходили в школу с удовольствием. Для них разработаны интересные развлекательные программы, конкурсы, экскурсии, викторины, интеллектуальные и подвижные игры, встречи с представителями РОВД, РОЧС и здравоохранения и многое другое. В этом несомненная польза есть и для родителей: ведь их дети находятся под присмотром, накормлены, оздоравливаются, приобретают новые навыки и знания. На мой взгляд, все это помогает сделать их лето насыщенным и незабываемым, – подчеркнула Елена Зубарь.

Следует отметить, что в июне в школе также будет реализован проект по вторичной трудовой занятости молодежи совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома по пошиву постельного белья. Возможность заработать студотрядовцам предоставит и РО ОО «БРСМ». Ребятам предстоит помочь Буда-Кошелевскому коммунальнику в благоустройстве родного города.

Одним словом, учащимся из средней школы №1 райцентра скучать некогда. Ну а мы в свою очередь желаем им незабываемых каникул!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и из личного архива Елены Зубарь