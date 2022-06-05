Ко Дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, «Авангард» узнал, какие экологические проекты продвигают учащиеся школ района.

Как рассказала заместитель директора по учебно-методической работе, педагог дополнительного образования Уваровичского центра детского творчества Ирина Коморова, для реализации инициатив от учащихся в районе созданы школьные Советы старшеклассников, а также районный клуб «Лидер», который помогает ребятам развивать лидерские качества. Особо ценным в работе Совета является реализация районного социально значимого проекта «Поколение Z: время действовать вместе», в рамках которого родились инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации на Будакошелевщине. Среди них: «Chill-пространство», «Посадите дерево», «Здоровый ребенок сегодня – здоровое поколение завтра», «Вторая жизнь пластиковой бутылки», «Рука помощи», «ЭКОзаряд», «ВелоSTOP», «Джинсовая сумка», «Чистые берега», «Зеленый островок».

«Лидеры» рассказали, о чем их проекты и какие цели они перед собой ставят.

Савелий ГЛУШАКОВ,

9 класс, Коммунаровская школа:

– Идея возникла спонтанно в ходе собрания клуба «Лидер», когда мы придумывали разные проекты для благоустройства школы. Мой проект под названием «ЭКОзаряд» заключается в установке на базе школы контейнера для утилизации использованных батареек. Совсем скоро о проекте узнают еще больше ребят: – мы готовим презентацию для летнего лагеря труда и отдыха. Возможно, кто-то захочет присоединиться.

Евгения СМЕЛОВА,

6 класс, Чеботовичская школа:

– Задача проекта «Вторая жизнь пластиковой бутылки» – найти использованной таре новое применение. Идея пришла в прошлом году на заседании Совета старшеклассников. В школе уже используются обучающие материалы, украшения и поделки из пластиковых бутылок. В ближайшее время мы хотим поставить на территории школы контейнер для раздельного сбора мусора. Таким образом мы сделаем мир чище и обеспечим себя материалами для поделок.

Вероника ГОРБАЧЕВА,

10 класс, Дербичская средняя школа:

– Очень хотелось сделать нашу деревню красивее, по-этому я предложила Совету старшеклассников облагородить территорию, посадив деревья возле школы и рядом с жилыми домами. Моя инициатива нашла поддержку у ровесников и учителей. Мы провели в Дербичах акцию «Посадите дерево»: сделали красивые листовки-приглашения, раздали их жителям. Теперь забота о маленьких саженцах лежит не только на нас, школьниках, но и на жителях деревни.

Юлия Алексеева, фото автора