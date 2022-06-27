Когда и какой вакциной проводить бустерную вакцинацию против COVID-19, рассказал журналистам заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Кирилл Игнатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Отечественные опыты и данные зарубежных коллег показывают, что введение бустерных доз позволяет сократить показатели госпитализации, тяжелого течения болезни и смертности, а также сохранять работоспособность организаций здравоохранения, отметил Кирилл Игнатов. В соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Беларуси бустерная вакцинация, включающая введение одной дозы вакцины, проводится через шесть и более месяцев после завершения основного курса вакцинации или ранее проведенной бустерной вакцинации. Бустерная вакцинация проводится людям в возрасте 18 лет и старше вакцинами «Спутник Лайт», «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и китайской вакциной производства Sinopharm.

Вакцинация или бустерная вакцинация против COVID-19 может быть проведена людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, через 2-8 недель после выздоровления. Этот период определяется тяжестью перенесенного заболевания.

Кирилл Игнатов отметил, что привитым вакцинами «Гам-Ковид-Вак», Sinopharm или другой вакциной при проведении бустеризации используется «Спутник Лайт». А привитым по однократной схеме введения, то есть «Спутником Лайт», бустерная вакцинация проводится с использованием второго компонента «Гам-Ковид-Вак». Бустерная вакцинация вакциной Sinopharm проводится только беременным, женщинам в период грудного вскармливания, а также людям, имеющим в анамнезе противопоказания к применению «Спутник Лайт» и «Гам-Ковид-Вак», по согласованию с пациентом.

Заведующий отделением подчеркнул, что в условиях распространения нынешних вариантов вируса SARS-CoV-2, вызывающих обеспокоенность, существующие вакцины на основе индексного вируса (т.е. вируса, выделенного из проб первых пациентов с COVID-19 в декабре 2019 года) продолжают с высокой эффективностью обеспечивать защиту от тяжелого течения COVID-19. Однако применительно к варианту омикрон расчетные значения их эффективности в отношении заражения и симптоматического течения болезни немного снизились.

Вместе с тем для создания и поддержания минимальной иммунной прослойки необходимо вакцинировать не менее 70% населения всей страны первичным курсом вакцинации против COVID-19. Бустерную вакцинацию должны пройти не менее 90% привитых основным курсом.

На 22 июня первую дозу вакцины в Беларуси получили более 6 млн 400 тыс. человек, или около 69% всего населения страны. Из них более 6 млн 200 человек, или около 68%, прошли полный курс вакцинации. Первую дозу вакцины получили более 145 тыс., или около 25%, подростков в возрасте от 12 до 17 лет, полный курс вакцинации прошли около 137 тыс. Бустерную вакцинацию прошли более 797 тыс. человек, или 12,6% от лиц, завершивших вакцинацию.

Кирилл Игнатов заметил, что с мая текущего года в стране отмечается достаточно благоприятная ситуация по заболеваемости COVID-19, но все службы и ведомства продолжают пристальное слежение за складывающейся эпидемиологической ситуацией как в стране, так и в мире.

Учитывая, что вакцинация помогает предотвратить развитие тяжелых форм заболевания и неблагоприятного исхода, работа в этом направлении будет продолжена на протяжении всего 2022 года.

Как отметил заведующий отделением, современные вакцины являются высокотехнологичными продуктами, к которым применяются самые жесткие требования по контролю их качества и вопросам безопасности. В Беларуси в соответствии с законодательством проводится обязательный контроль качества и безопасности вакцин не только от коронавирусной инфекции, но и всех поступающих в страну. Эта процедура проводится в отношении каждой партии вакцины, прибывающей в страну. Оценки показателей эффективности и безопасности применяемых вакцин для профилактики коронавирусной инфекции основываются на международном и отечественном опыте применения.