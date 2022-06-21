В 1948 году группа ученых и общественные организации разных стран, объединившись, создали Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Задача Союза — содействие сохранению и разумному использованию широких природных богатств. В настоящее время более ста государств принимают участие в этой организации.

Прежде всего Союз организовал ревизию (учет) всех редких животных и растений, которым угрожает исчезновение с лица Земли. Так появились пять томов с перечнем видов, которые могли бы навсегда исчезнуть. Первое издание Красной книги вышло в 1966 году. (Одновременно составлялся так называемый «черный список», куда вошли животные и растения, исчезнувшие безвозвратно).

Все страницы этого издания были окрашены в красный цвет. Отсюда и название книги — «Красная». Красный цвет всегда был цветом опасности. Таким образом, ученые-составители пытались привлечь внимание общественности к той угрозе, которая нависла над живым населением Земли. С того времени аналогичные «Красные книги» начали выходить во многих странах мира, хотя красным в них остался лишь переплет. Красная книга содержит данные о численности, биологии видов, а также краткие сведения о принятых и необходимых мерах охраны того или иного животного или растения. Занесение любого вида в Красную книгу означает, что он нуждается в охране.

Почти десятая часть растений мира находится под угрозой исчезновения. Массовое истребление животных приняло невиданные масштабы. В прошлом леса покрывали почти всю территорию Беларуси; за исключением отдельных болот и участков в поймах крупных рек. Здесь водилось бесчисленное множество самых разнообразных зверей и птиц. Полноводные реки были богаты рыбой. Даже такая редкость мира животных, как могучий Зубр, именно у нас на Беларуси! естественно вписывался в природное окружение.

Самые существенные и заметные изменения в природном комплексе Беларуси произошли в результате сельскохозяйственного освоения земель. Практически все естественные экосистемы сменились искусственными биоценозами, созданными человеком. Это так называемые агробиоценозы, сады, огороды и т.п. Изменились наши белорусские леса. Облесенность территории в настоящее время составляет лишь 34,5%, в то время как в прошлом эта величина достигала 90—100%.

За четыре столетия с территории нынешней Беларуси исчезли более 20 ценных видов животных: тур, тарпан, соболь, песец, росомаха, лань, стрепет, дрофа и др. В последние 50-60 лет в реки Беларуси в связи с обмелением и зарегулированием стока плотинами не заходят: белуга, русский и балтийский осетры, рыбец, вырезуб, лосось, кумжа и др.

Первое издание Красной книги Беларуси было предпринято в 1981 году и насчитывало 80 видов животных и 85 редких и исчезающих видов растений. Второе издание вышло в 1993 году. В нее включено уже 182 вида животных, 180 — растений, 17 — грибов и 17 видов лишайников. В 2006 году вышло новое издание Красной книги, которое включает 463 вида животных и растений.

Красная книга является основным научным документом, где определено современное состояние редких и исчезающих видов растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. На основе этого документа проводится прогнозирование развития растительного и животного мира Беларуси и разработка практических мер по его охране.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.