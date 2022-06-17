Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручения по развитию производственной сферы и строительству жилья в регионах. На эти вопросы он обратил внимание по прибытии в Бобруйск, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на ряд объектов в городе, в том числе социальной инфраструктуры, общежития, которые необходимо привести в порядок. Акцентировал внимание Александр Лукашенко и на факты бесхозяйственности, которые выявил в городе Комитет госконтроля перед приездом главы государства, потребовав не показушничать лишь на объектах посещения главы государства. На наведение порядка белорусский лидер отвел срок губернатору до 1 января.

Параллельно следует развивать и производственную базу, строить жилье. Это задача не только для Бобруйска. Глобальная цель — не стягивать все население страны в Минск, а повсеместно создавать условия для работы и жизни людей. Тем более сейчас как никогда актуальна тема импортозамещения, а значит, и создания новых, развития имеющихся производств.

Президент предложил в том числе при необходимости распространить ряд льготных условий на региональный уровень. «Все льготы из Минска перенести к нему. На тех условиях, что в Минске», — сказал он.

«Стягивать в Минск со всей Беларуси, наверное, неправильно. Минск скоро задохнется. Надо растаскивать людей по всей стране. Но не силой. Работу дали, жилье дали — поезжайте», — заявил глава государства.