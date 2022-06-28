Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

«Дорогие друзья! У вас закончились самые счастливые, приятные годы в вашей жизни. Так считают многие из вас сидящих, если не все, и спустя много лет после окончания вузов считают люди постарше. Я категорически с этим не согласен», — заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в зале собрались лучшие выпускники Беларуси, отличники в учебе — у них эти годы были, может быть, и счастливыми, но самыми тяжелыми и трудными в жизни. «А вот самый хороший и счастливый день — сегодня, когда все позади, сданы экзамены, зачеты противные, и диплом в кармане. Это действительно самый счастливый день», — считает глава государства.

«Сегодня я могу вас с большим удовольствием называть большим словом — коллеги. Как я сказал, у вас в руках дипломы о высшем образовании, и буквально завтра начнется новый этап жизни — вы придете на свое первое рабочее место в статусе пусть начинающего, но уже дипломированного специалиста. Поздравляю вас! Это великий день. Такого в жизни не будет больше у вас никогда. Вы достойно прошли этот важный для любого человека путь — осознали свое предназначение, реализовали мечты о профессиональном будущем. И сегодня здесь — яркие, красивые и одухотворенные. Как и должно быть в таком еще юном возрасте», — сказал Александр Лукашенко.

В лице участников бала Президент приветствовал всех выпускников вузов. «Я горд вами, благодарен родителям и педагогам, которые вложили немало душевных сил, чтобы вы стали теми, кем сегодня стали», — заявил глава государства.

Участниками бала стали 230 выпускников белорусских вузов из разных регионов страны. В этот раз организаторы решили придать выпускному вечеру особое звучание и посвятили его белорусской истории и культуре.

Во время музыкально-развлекательной программы вспомнили о зарождении национальных традиций, эпохе расцвета просвещения на белорусских землях во времена Франциска Скорины, долгожданную Победу после Великой Отечественной войны и становление современной белорусской государственности и независимости.

На Республиканском балу Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении Благодарности Президента и памятные подарки лучшим преподавателям и выпускникам белорусских вузов.