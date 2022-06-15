Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №203 «О реализации калийных удобрений», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на расширение видов валют, в которых может уплачиваться вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения. Указом предусмотрена возможность ее уплаты в российских рублях, китайских юанях, долларах США и евро.

Также Совету Министров в 2022-2023 годах предоставляется право принимать решения об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения.