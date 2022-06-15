Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам международной парламентской конференции «Историческая память: Великая Победа, добытая единством». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы, наследники победителей — азербайджанцы и молдаване, белорусы и грузины, армяне и казахи, украинцы и киргизы, русские и узбеки, таджики и туркмены, представители всех национальностей некогда единой страны, отстояли в Великой Отечественной войне право на жизнь, свободу и человеческое достоинство, — говорится в приветствии. — Сегодня, когда во многих западных странах наша Победа объявлена вне закона, массово разрушаются памятники освободителям, героями провозглашаются убийцы и палачи, мы берем на себя обязательство защищать историческую память о самоотверженной борьбе советского народа с германскими нацистами, которая забрала жизни миллионов наших соотечественников».

Глава государства подчеркнул, что для белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, всенародный подвиг является неотъемлемой частью национальной идеи: «Мы первыми на постсоветском пространстве закрепили положения о недопустимости его фальсификации в Конституции страны».

«Убежден, что вместе мы сохраним общее героическое прошлое, не позволим забрать у нас Победу, добытую единством, беспримерным мужеством и кровью солдат, партизан, подпольщиков и многих простых людей, передадим правду будущим поколениям», — констатировал Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем участникам конференции плодотворной работы, здоровья, мира и добра.