Лучших медиков района сегодня чествовали в районном Доме культуры

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню медицинских работников, который будут отмечать в стране 19 июня.

Среди награжденных – врачи, медицинские сестры, санитарки и другие специалисты.

Со сцены Дома культуры коллег приветствовал главный врач ЦРБ Евгений Крылатов и вручил заслуженные награды управления здравоохранения. Так, грамоты управления здравоохранения удостоена Ирина Ганнова, врач-терапевт терапевтического отделения. Благодарностью управления здравоохранения отмечена Мария Чубанова, заведующий Бервеновским фельшерско-акушерским пунктом. Грамотой гомельского объединения федерации профсоюзов работников здравоохранения награждена Галина Прокопенко, медицинская сестра общей практики районной поликлиники.

5 медиков получили почетное право размещения на районной Доске почета: Сергей Семченко – фельдшер старший отделения скорой медицинской помощи, Ольга Жарина – врач общей практики, заведующий отделением профилактики, Татьяна Павлова – старший инспектор по кадрам, Лариса Господарева – заведующий Глазовским фельдшерско-акушерским пунктом, Вера Меранкова – медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации.

Слова благодарности и признательности за труд медработникам адресовал заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович и вручил грамоты и благодарности райисполкома и районного Совета депутатов Кристине Дроконовой – врачу лабораторной диагностики, заведующему клинико-диагностической лабораторией, Елене Попковой – врачу общей практики, заведующему Широковской амбулаторией врача общей практики, Светлане Алексейковой – старшей медицинской сестре районной поликлиники.

Грамоты учреждения здравоохранения «Буда–Кошелевская центральная районная больница» из рук заместителя главного врача по медицинской части Марии Селени получили: Людмила Антонюк – помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, Татьяна Герцева – медицинская сестра по физиотерапии старшая, Геннадий Грелик – медицинская сестра по массажу, Елена Мороз – бухгалтер 1 категории, Елена Денисова – фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи, Надежда Зятикова – медицинская сестра гинекологического отделения, Юлия Кайтанова – медицинская сестра терапевтического отделения, Антонина Надырова – медицинская сестра урологического кабинета поликлиники, Ирина Халаева– санитарка рентгеновского кабинета, Елена Янченко – медицинская сестра хирургического отделения, Наталья Авсянникова – санитарка стерилизационного отделения, Оксана Господарева – санитарка женской консультации, Ирина Пристром – санитарка-уборщица хирургического отделения, Валентина Алексейкова – младшая медицинская сестра по уходу за больными инфекционного отделения.

Главная медицинская сестра райбольницы Татьяна Чернявская вручила благодарности учреждения здравоохранения «Буда – Кошелевская ЦРБ» Александре Федорцовой – сестре-хозяйке терапевтического отделения, Ирине Сивцовой – санитарке педиатрического отделения, Анне Лукашевой – санитарке райполиклиники, Татьяне Горбач – врачу общей практики, заведующему Уваровичской участковой больницей, Татьяне Губаньковой – медицинской сестре отделения сестринского ухода Уваровичской участковой больницы, Ольге Савицкой – фельдшеру выездной бригады поста скорой медицинской помощи Уваровичской участковой больницы, Жанне Кузнецовой – санитарке отделения дневного пребывания Уваровичской участковой больницы, Ирине Погодиной – кухонному рабочему Уваровичской участковой больницы, Екатерине Кончиц – акушерке Коммунаровской сельской участковой больницы, Ирине Журо – санитарке палатной Коммунаровской сельской участковой больницы, Юрию Романову – рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, Вячеславу Глушакову – санитару выездной бригады отделения скорой медицинской помощи, Ирине Картавенко – медицинскому регистратору, Татьяне Пугач – заведующему Дербичским фельдшерско-акушерским пунктом.

Отличным подарком к празднику для присутствующих в зале стала и концертная программа, подготовленная районным Домом культуры.