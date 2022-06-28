В случае возникновения между физическими или юридическими лицами имущественного (неимущественного) спора, его завершающим этапом, является работа органов принудительного исполнения. Органы принудительного исполнения вступают в работу непосредственно после возникновения спора, окончания судебного разбирательства и выдачи исполнительного документа. Завершение возникшего спора подобным образом подразумевает проигрыш одной из сторон. Однако, законодательством предусмотрен вариант развития событий, который ставит обе стороны спора в выигрышное положение – это медиация.

Медиация – переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. В решении возникшего спора между сторонами привлекается независимое лицо – медиатор, который путем переговорного процесса помогает сторонам прийти к компромиссу путем заключения медиативного соглашения.

Предположим ситуацию, что Вам задолжали 1000,00 рублей и Вам выдан исполнительный документ о взыскании данной суммы. В таком случае органами принудительного исполнения производится проверка имущественного положения должника, в результате которой устанавливается, что у последнего денежных средств на банковских счетах, имущества по месту жительства на общую сумму 500,00 рублей, при этом должник на территории Республики Беларусь трудовую деятельность не осуществляет. На указанное имущество/денежные средства судебным исполнителем будет обращено взыскание, после чего, иного имущества, подлежащего взысканию в счет погашения задолженности у него не останется, и Вам, как взыскателю, необходимо будет ожидать установления у должника иного имущества (денежных средств), на которое будет обращено взыскание.

В данной ситуации при помощи медиации возможно добиться выгодных условий для обеих сторон, при которых должником будут производиться в течение определенного времени регулярные выплаты установленных сумм, включая дополнительный процент, в пользу взыскателя, согласно медиативному соглашению. Также должнику не придется выплачивать принудительный сбор равный 10% от подлежащей суммы взыскания, а при наличии оснований для взыскания принудительного сбора его размер будет уменьшен на 50%.

Или пример, когда при расторжении брака родителям не удается договориться о порядке общения с ребенком. В данной ситуации оба родителя не до конца уверены, на чьей стороне окажется суд в вопросе принятия решения о порядке общения с ребенком. И чтобы исключить возможные риски, в процессе медиации имеется возможность достичь хороших условий не только для родителей, но и самого ребенка.

Процесс медиации регулируется Законом Республики Беларусь «О медиации». Медиативный процесс возможен, как на стадии судебного либо исполнительного производства, так и до обращения в суд. Также при заключении между взыскателем и должником соглашения о применении медиации (соглашение сторон о проведении переговоров с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон в порядке, Законом Республики Беларусь «О медиации») судебный исполнитель в праве приостановить исполнительное производство на основании, предусмотренном статьей 50 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» (далее – Закон), а заключение медиативного соглашения является основанием к прекращению исполнительного производства в соответствии со статьей 52 Закона.

Со списком медиаторов возможно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь (minjust.gov.by).

ОПИ Буда-Кошелевского района