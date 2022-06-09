Профсоюзы Беларуси подали в Международную организацию труда представление о нарушении странами Европейского союза ряда конвенций МОТ. На чем основано обвинение и какой должна быть реакция «мирового парламента труда» – а именно так неофициально называют эту организацию, рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

– Михаил Сергеевич, как раз в эти дни проходит конференция Международной организации труда. Федерация профсоюзов также принимает в ней участие. Расскажите, что представляет собой этот мировой форум.

– Эта конференция проводится ежегодно. Участие в ней, как правило, принимают все государства-члены МОТ. Причем каждая страна представлена тремя сторонами социального партнерства – это правительство, профсоюзы и наниматели. Главная задача этого форума – обсуждение и поиск решения наиболее острых, важных вопросов в сфере труда.

В целом же необходимо отметить, что Международная организация труда – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. По сути, более 100 лет назад она была создана для того, чтобы добиваться равных и справедливых условий труда во всем мире. Для этого МОТ разрабатываются и принимаются конвенции, которые содержат определенные правила, как должна быть организована сфера труда для того, чтобы обеспечивалось право людей на труд.

– На протяжении последних двух лет Федерация профсоюзов неоднократно заявляла о том, что в результате санкций, которые вводятся зарубежными странами, как раз право белорусов на труд нарушается самым грубым образом. То есть этот вопрос напрямую относится к компетенции Международной организации труда?

– Безусловно, именно поэтому в рамках проходящей конференции профсоюзы Беларуси подали официальное обращение – представление в МОТ о том, что западными странами нарушаются те обязательства, которые они взяли на себя в рамках конвенций МОТ и в целом международного права. Такая возможность для профсоюзов предусмотрена Уставом МОТ.

– О каких конкретно конвенциях идет речь?

– Это Конвенция о политике в области занятости и Конвенция относительно дискриминации в области труда и занятий.

Если коротко говорить о сути этих документов, то каждая страна, которая их ратифицировала, должна проводить политику, направленную на содействие полной и продуктивной занятости и обеспечение равных условий в сфере труда для всех.

То есть подчеркну, что те же страны Европейского союза публично взяли на себя обязательства не принимать решений, которые бы лишали людей права на труд или создавали бы неравные условия для трудящихся. Причем не только в своей стране, но и в других.

Что мы видим на практике. Без суда и следствия Европа на протяжении уже более двух лет делает все, чтобы наши предприятия закрылись и, соответственно, чтобы белорусы остались без работы и без заработка. То есть страны Европы прямым образом нарушают то, под чем сами же подписались.

Давайте называть вещи своими именами: если кто-то нарушает законодательство, а конвенции – это часть международного права, то по сути он совершает правовое преступление. И все незаконные санкции против Беларуси – это не что иное, как преступление против трудящихся нашей страны.

Безусловно, правительство Беларуси активно разрабатывает и принимает меры, чтобы в этих условиях защитить людей, чтобы минимизировать влияние санкций на трудовые коллективы. Но объективно полностью избежать их невозможно. Мы видим, что в результате санкций на некоторых предприятиях снизилась заработная плата, есть риск сокращений. Вся эта информация на примере конкретных предприятий подана в представлении, которое профсоюзы направили в МОТ.

– Какой должна быть реакция Международной организации труда на это обращение?

– Если говорить об Уставе МОТ, то наше обращение должно в обязательном порядке быть рассмотрено руководящими органами организации. Также хочу подчеркнуть, что в ряде основополагающих документов организации прописано, что МОТ должна анализировать и давать оценку всей экономической и финансовой политике стран с точки зрения того, как эта политика влияет на занятость и труд. Более того, МОТ должна принимать меры, чтобы противодействовать незаконным действиям, которые лишают людей доходов и работы. И в истории организации есть такие примеры, когда профсоюзы подавали представления о нарушении правительствами других стран прав трудящихся, и в результате МОТ выносила решения о том, что подобная практика должна быть прекращена.

Но, к сожалению, в последнее время мы видим, что западные страны пытаются манипулировать Международной организацией труда. Все чаще многие вопросы там рассматриваются с точки зрения геополитических интересов отдельных стран, а те проблемы, которые напрямую затрагивают сферу деятельности МОТ, просто замалчиваются и игнорируются. И в отношении незаконной санкционной войны, которую Запад ведет против Беларуси, мы видим такую же тенденцию. Фактически на сегодняшний день западные страны пытаются сделать Международную организацию труда соучастницей своих незаконных действий против трудящихся Беларуси.

Тем не менее мы надеемся, что МОТ сохранит свою объективность. И встанет на защиту интересов трудящихся нашей страны, как это и предписано Уставом и основополагающими документами организации. В противном случае мировому сообществу станет очевидно, что некогда независимая организация превратилась в инструмент, с помощью которого отдельные страны пытаются установить свое превосходство над другими государствами и народами.

Соб. инф.

Фото Валерия КАРТУЛЯ

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