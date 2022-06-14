Могилевская область встретила «Поезд Победы». Первым городом в регионе, где остановился передвижной музей, стал Кричев, передает корреспондент БЕЛТА.

Кричев — четвертый город в Беларуси, где остановился уникальный музей. До этого он курсировал в городах Витебской области.

Для посетителей передвижного музея организовано целое путешествие с погружением в события Великой Отечественной войны. В составе «Поезда Победы» 9 экспозиционных вагонов. В основе экспозиции — трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину. Осмотр музея задуман как переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы — Великая Отечественная война — Победа. Экскурсия по передвижному музею занимает около 45 минут, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 посетителей.

Как рассказал председатель Кричевского райисполкома Андрей Седуков, экспозиции музея впечатляют. «Очень впечатлил вагон, в котором размещались военнопленные. Когда ты видишь их состояние, их глаза, да еще и аудиогид рассказывает, как все было, появляется ощущение, будто ты сам встретил этих людей, почувствовал ауру того, как им тяжело, — отметил он. — Поразила экспозиция, посвященная Победе. После всего, что ты увидел в других вагонах, очень хотелось быстрее добраться до вагона Победы. Такие экспозиции очень актуальны. Они возвращают нас в то время и очень сильно передают чувства и эмоции, которые тогда переживали люди. Такой поезд должен курсировать не только по областным центрам и большим городам, но и постараться охватить все города нашей страны. Это очень важно».

Одной из участниц проекта стала студентка МГУ им. А.А.Кулешова Кристина Садовникова. «Уже во второй раз я стала участницей этого проекта. Первый раз «Поезд Победы» появился у нас в Беларуси в 2021 году, и когда понадобились волонтеры для него — я с радостью согласилась. В этом году история повторилась. Свою работу в качестве волонтера я продолжу и в Могилеве. Там «Поезд Победы» будет находиться два дня, — рассказала она. — Безусловно, это очень интересный проект, который дарит новые впечатления, эмоции, общение с людьми».

По словам студентки, помимо волонтерской деятельности, она смогла посмотреть экспозиции в вагонах как обычный зритель. «Я была очень впечатлена тем, как изображены здесь события Великой Отечественной войны. Все спецэффекты, аудиовизуальные эффекты позволяют полностью погрузиться в ту атмосферу, на себе прочувствовать все то, с чем столкнулись люди в годы войны, — поделилась девушка. — Каждый человек в Беларуси, а особенно молодежь, должны посетить этот музей. Когда смотришь на такие экспозиции, которые пробирают до самой души, понимаешь, насколько важно помнить и никогда не забывать нашу историю, как важно ценить и беречь мир, который достался огромной ценой».

Уже послезавтра, 16 июня, «Поезд Победы» сделает остановку на станции Осиповичи-1. А 28-29 июня с уникальной экспозицией можно будет ознакомиться в Могилеве. Продолжит свой маршрут передвижной музей остановкой в Бобруйске 30 июня.

Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В ее составе более 150 фигур, свыше 4 тыс. единиц оригинального реквизита. Это трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину, размещенные в девяти вагонах передвижного музея. Проект реализуется по инициативе БЖД совместно с РЖД в Год исторической памяти, при поддержке Администрации Президента Беларуси и содействии Республиканского волонтерского центра.