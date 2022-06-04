Знаете ли вы, что такое момордика? Конечно, если под рукой есть интернет, не составит труда узнать, что это растение. Теперь представьте, что за короткое время нужно только по внешнему виду и запаху определить, что же из лежащих перед глазами 30 видов семян и есть та самая заморская момордика? Уже сложнее, правда? Таким было одно из заданий республиканской Агрогиады, в финале которой команда «АГРО-семейка» Коммунаровской школы под руководством заместителя директора по учебной работе Ольги Кашлачевой и классного руководителя 10-го класса Жанны Юрковой получила командный диплом III степени и 3 диплома в индивидуальном зачете.

– Мы уже не первый год участвуем в Агрогиаде и занимаем призовые места, – рассказывает Ольга Петровна, с гордостью демонстрируя дипломы своих воспитанников. – В этом году конкурс проходил в 2 этапа. Первая часть – в онлайн-формате в течение 16 дней без выходных и праздников. И даже 1 и 9 мая дети приходили в школу, чтобы выполнить задания и полученные результаты отправить в оргкомитет. По итогам первой части из более чем 60 команд для участия в финале, который проходил в Гродно, были отобраны 38 команд, в том числе и наша «АГРО-семейка». Это были 2 дня полной загруженности с утра и до вечера. Ребятам нужно было не просто пройти квесты, ответить на вопросы, замечу, далеко не легкие, но и на основе полученного задания составить и защитить свой бизнес-проект. На презентационных площадках форума проходили практические мастер-классы: прививка плодовых растений, выжимка масла, ремонтные работы на сварочном аппарате и многое другое.

Для учителей были организованы тренинги и аграрно-педагогический интенсив. Кроме того, педагоги каждой команды также должны были презентовать и защитить свой бизнес-проект. В целом для руководителей аграрных классов подобные мероприятия дают возможность в личной беседе поделиться опытом, обсудить конкретные вопросы и с коллегами, и с работниками министерств по усовершенствованию работы по привлечению и подготовке квалифицированных кадров в АПК.

Конечно, было интересно: – совместными усилиями мы решали поставленные задачи, иногда веселились, иногда ругались, куда же без этого, – делится своими впечатлениями участница команды Ангелина Елисеенко. – Но 16-дневный марафон без выходных стал серьезным испытанием, да и задания были действительно сложные. Например, в один из дней нам нужно было определить кислотность почвы и содержание в ней углерода, азота, фосфора, затем выбрать подходящую территорию, калийные и фосфорные удобрения для посадки определенного сорта картофеля. Или по проекту теплицы, учитывая ее площадь и высаженные растения, определить необходимое количество ламп. В финале нам нужно было нарисовать и защитить перед жюри проект, как максимально эффективно озеленить предложенную территорию и оптимизировать расходы, используя однолетние растения и многолетники. На дополнительных квестах нам предлагали определить птиц по пению, узнать по внешнему виду собаки, здорова ли она, была ли у животного линька, в общем, всего не перечесть. В следующем году мы обязательно поучаствуем еще раз.

Как поясняет Ольга Кашлачева, основная задача подобных мероприятий – показать детям, что современный агропромышленный комплекс – это интересно. Чтобы привлечь в АПК молодых и активных, необходимо демонстрировать на практике использование передовых технологий в агрономии, ветеринарии, машиностроении и других сферах сельского хозяйства. В Коммунаровской школе работа по популяризации сельского хозяйства среди школьников ведется с 2018 года. В рамках факультативных занятий «Введение в аграрные профессии» учащиеся 10-11 классов изучают разделы по землеобработке и животноводству в теории и на практике. В школьной теплице «агрики», как ласково их называет Ольга Петровна, выращивают рассаду, которая реализуется населению, тем самым школа зарабатывает средства. Кстати, помимо агрокурса, ребятам необходимо изучать как минимум 2 предмета на повышенном уровне. Так что расслабляться им не дают.

– Конечно, мы понимаем, что не все учащиеся агрокласса свяжут свою жизнь с АПК, но мы прилагаем усилия, чтобы заинтересовать их в этом, – объясняет Ольга Петровна. – Я считаю, наша цель – познакомить и приобщить детей к сельскому хозяйству. Мы максимально используем представляющиеся возможности. И здесь хочу выразить особую благодарность Жанне Валерь-евне: не каждый классный руководитель будет столько времени уделять детям и буквально жить их проектами. Не успели мы приехать из Гродно, как 28 мая уже принимали участие в финале областного проекта «Бизнес-энкаунтер: перезагрузка», где защищали бизнес-план по выращиванию яблок в нашем саду. Мы не знаем наверняка, как дальше сложатся их судьбы, но предпринимательские качества у своих воспитанников точно разовьем.

Многие хотят быть юристами и экономистами, но ведь и в аграрно-промышленном комплексе есть разные направления и профессии. Даже юрист может работать в сельском хозяйстве. Причем, поступая на юридический факультет в аграрный вуз, выпускникам подобных классов не нужно сдавать ЦТ или экзамены, достаточно пройти собеседование.

Без сельского хозяйства нам никак. Как подметила Ольга Петровна, кушать людям хочется всегда. Поэтому привлечение в АПК молодых, креативных и амбициозных – общая задача и для Министерства образования, и для Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Анна ЛИТАШ

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