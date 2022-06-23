Сегодня встреча с представителями молодого поколения прошла в аграрно-техническом колледже. Участие в ней приняли председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Кристина Афанасенко.

Открывая встречу, председатель райсовета отметила, что сегодня молодежь – является активной частью нашего общества, которой, безусловно, предстоит решать и строить будущее нашей страны. Чтобы знать, какими интересами живет молодое поколение был создан информационный проект «#ВТЕМЕ». Он реализовывается молодежным советом при Гомельском областном Совете депутатов и при Буда-Кошелевском Совете депутатов. Смысл его в том, что инициативные молодые жители области будут рассказывать, какую поддержку получили от государства для своего профессионального становления и реализации какой-то идеи. Таким образом, будет обеспечена обратная связь между представителями власти и инициативной молодежью, что поспособствует раскрытию их потенциала.

Наталья Никитовна подробно остановилась на деятельности молодежного совета и призвала ребят не быть сторонними наблюдателями и активно включаться в общественную жизнь своего учреждения образования, региона и страны в целом.

Также в ходе встречи будущие работники сельхозотрасли обсудили молодежную политику нашей страны, поговорили о тех гарантиях, которые предоставляет молодежи государство. Подробно об основных направлениях в работе «БРСМ» остановился молодежный лидер Максим Ляпко. В ходе мозгового штурма ребята поделились своими мыслями, что бы им хотелось увидеть для молодежи в нашем районе.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке, где каждый мог быть услышан, высказав свои идеи и предложения.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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