Сегодня местами по северу Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах — грозы. Спасатели призывают быть внимательными и осторожными, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Как отмечают спасатели, факторами опасности могут стать повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев. Возможно также подтопление отдельных домов, участков дорог, хозпостроек, ухудшение условий при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ, быстрое распространение природных пожаров, нарушения в работе дорожно-коммунальных служб, гибель людей на воде при купании.