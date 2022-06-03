У профсоюзов есть добрая традиция поздравлять хлеборобов, отличившихся на тех или иных видах работ. Именно с этой целью на неделе в сельхозпредприятиях района побывали первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко и председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко.

Ежегодно трудовое соревнование среди участников посевной кампании для механизаторов становится дополнительным стимулом в работе, а для профсоюзов – хорошим поводом поощрить ответственных и трудолюбивых хлеборобов, от стараний которых зависит урожай.

Первыми поздравления от профсоюзного лидера отрасли получали аграрии ОАО «Николаевка», где сразу два механизатора отличились в весеннюю страду. Так, лучшим в районе на севе зерновых стал Михаил Шумейко, а Сергей Карпов занял третье место на дисковании почвы.

– Во главе любого труда стоит человек, интересы которого и призваны защищать профсоюзы. Каждая сельхозкампания – это своеобразный экзамен, проверка на прочность и слаженность трудовых коллективов и профсоюзов в том числе. Мы никогда не остаемся в стороне от столь важных событий: безопасность и охрана труда, наличие спецодежды, качество горячего питания, расценки за работу – это и многое другое находится на нашем постоянном контроле, – подчеркнула Елена Степаненко.

Вручая благодарности и подарки механизатором, она в очередной раз поблагодарила их за профессионализм, трудолюбие, терпение верность и преданность выбранному делу. К слову, Михаил Шумейко и Сергей Карпов ежегодно входят в когорту передовиков сева и лидеров уборочной страды.

По словам аграриев, из-за капризов небесной канцелярии все работали на пределе возможностей, ведь нужно было вложиться в оптимальные агротехнические сроки. Поэтому старались не расслабляться и рационально использовать каждый погожий день и каждую минуту. В этом им помогали выдержка и терпение, а также понимание того, какая важная задача на них возложена.

Следующим заслуженные награды принимал механизатор КСУП «Кривск» Евгений Свердлов, который стал вторым на пахоте почвы. Для него получать столь значимую награду также не в первой.

Мужчина признается, что работать спустя рукава не умеет, не в его это интересах.

– Работа в сельском хозяйстве – это большая ответственность и нелегкий труд. Сколько себя помню, все время тянулся к технике. Азы хлебороба постигал еще в детстве, чему, безусловно, способствовал отец. Именно он привил нам с братом все самые необходимые качества, которые нужны в профессии. А еще он научил нас любить землю, которая платит за должный уход хорошим урожаем. Подвести отца и хозяйство просто не имею права, – поделился механизатор.

Вторым в районе на севе зерновых стал Максим Глушаков из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Трудолюбивый, ответственный, грамотный, настоящий профессионал своего дела. Так характеризует агрария председатель профкома хозяйства Мая Евсеенко. Ее словам можно смело верить: Максим Глушаков неоднократно становился героем публикаций районки.

Традиционно свои поздравления передовикам сева направляет и руководство района. Так, Олег Архипенко поблагодарил за плодотворный труд механизаторов из СУП «Андреевка», где сразу три работника отличились на весеннем севе зерновых. Так, Дмитрий Марченко стал лидером в районе на дисковании почвы, а Юрий Целуйко – на пахоте. Совсем немного отстал от своих коллег Александр Исаченко, ставший третьим на севе яровых зерновых культур.

В адрес тружеников полей прозвучало немало добрых слов. Вручая награды, Олег Леонидович подчеркнул важность выполняемой ими работы, благодарил за преданность родной земле и самоотверженный труд, пожелав им крепкого здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни.

Заслуженную награду и высокую оценку труда от начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома получил Александр Винокуров из ОАО «Юбилейный-Агро», ставший вторым на дисковании почвы. Олег Леонидович поблагодарил агрария за высокое профессиональное мастерство, ответственность к порученному участку работы, хозяйское отношение к земле вручил ценные подарки.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и из личного архива Елены Степаненко