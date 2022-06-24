В период с 22 июня по 1 июля 2022 года под руководством начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводятся плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области.

Основная задача — оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов и организаций выполнить задание по мобилизации населения в случае необходимости.

В ходе учений будут отработаны вопросы по доукомплектованию военного комиссариата до штатов военного времени, проведение занятий с военнообязанными по восстановлению (совершенствованию) военных знаний и практических навыков военнообязанных, умелому применению вооружения, военной и специальной техники, а также готовности к выполнению задач по предназначению.

Особенностью будет являться то, что в ходе проведения учений планируется участие подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, которые будут «мешать» выполнению поставленных задач любыми способами. Возможны имитации захвата зданий, уничтожения объектов инфраструктуры, транспорта и связи.

В настоящее время осуществляется прием и экипировка военнообязанных, прибывших на доукомплектование команд. После чего за военнообязанными будет закреплено личное оружие, а также принятие Военной присяги военнообязанными, ранее её не принимавшими.