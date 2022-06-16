В заседании принимали участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, помощник прокурора района Виктория Стрижнева, члены комиссии по делам несовершеннолетних, а также представители учреждений образования и культуры района.

Сегодня участники заседания посетили среднюю школу №1 райцентра, где ознакомились с самыми интересными идеями для привлечения ребят в рамках летней занятости.

Директор школы Елена Некрашевич провела экскурсию по учреждению образования, где рассказала о работе кружков и клубов. Помимо трудоустройства прямо в школе, где ученики убирают территорию, занимаются волонтерством, в учреждении образования организованы кружок рукоделия для старших детей и интересные квесты для учащихся начальных классов, в рамках которых проходят сетевые игры на креативность и внимательность. В одной из таких игр приняли участие приглашенные. Также участники совещания посетили обучающую площадку для ребят по Правилам дорожного движения.

В районном Доме культуры участники заседания обсудили, как организована внеурочная занятость для школьников, как осуществляется контроль посещаемости ребятами кружков. Не остались без внимания основные проблемы в организации занятости и способы их решения.

В завершении мероприятия Людмила Адамовна отметила, что только качественная организация внеурочной деятельности для ребят и слаженная работа с другими субъектами профилактики поможет снизить уровень правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора