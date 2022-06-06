На контроле – качество торгового обслуживания населения, соблюдение дисциплины цен в розничной торговле Гомельщины

На постоянном контроле Комитета государственного контроля Гомельской области (далее – Комитет) находятся вопросы качества торгового облуживания населения и ценообразования

на социально значимые товары.

За истекший период текущего года нарушения законодательства выявлены в 68 торговых объектах, в том числе пресечены факты необоснованного завышения цен на социально значимые товары

в 31 объекте или 46 процентах от числа охваченных контрольными мероприятиями. Например, в магазинах Добрушского, Чечерского и Речицкого районов и г. Гомеля на рыбу мороженую, мясные полуфабрикаты, яблоки, картофель, овощи, хлопья овсяные, крупы, масло растительное, муку, макаронные изделия, мясо птицы, кофе применялись надбавки от 32% до 87% вместо 25% – 30%. После вмешательства Комитета розничные цены приведены в соответствие.

В 59 объектах (87% от числа подвергнутых контролю)

не соблюдались требования технических регламентов

по безопасности и маркировке при реализации пищевой продукции (отсутствовали качественные документы, необходимая информация для потребителей). К примеру, на гомельских рынках пресечены факты реализации продуктов с заменителями молочного жира (спред, творожный и сырный продукты), которые фасовались в пищевую пленку, пакеты и продавались под видом масла сливочного, творога и сыра.

В 22 объектах (32%) в продаже находилась плодоовощная продукция с гнилью, потерей товарного вида, не соблюдались температурные режимы хранения продуктов, реализовывалась продукция с истекшими сроками годности. Например, в одном

из магазинов г. Гомеля из продажи было изъято 20 кг просроченных колбасных изделий и мясной продукции,

на гомельском рынке – более 25 кг испорченных охлажденных мясных полуфабрикатов.

За многочисленные нарушения законодательства при реализации пищевой продукции Комитетом приостанавливалась работа двух торговых объектов известной торговой сети г. Гомеля.

По результатам контрольно-аналитическим мероприятий

к административной ответственности привлечены 8 субъектов хозяйствования и 11 виновных лиц.

Контроль за положением дел на потребительском рынке Гомельской области продолжается».

Председатель Комитета

государственного контроля

Гомельской области А.А.Игликов