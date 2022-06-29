Комитетом государственного контроля Гомельской области изучается деятельность крупных сетевых магазинов — «дискаунтеров» в части уровня торгового облуживания, ассортиментной и ценовой политики.

В целях выявления имеющихся проблем и недостатков в работе таких магазинов Комитет 1 июля 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» на тему: «Проблемные вопросы организации

и качества торгового обслуживания населения в «дискаунтерах» Гомельской области».

В указанный день с 10.00 до 12.00 по телефону 8(0232) 23-83-96 граждане могут сообщить информацию о недостатках в работе указанных объектов, в том числе фактах ненадлежащего торгового облуживания, несоблюдения ценового законодательства и других нарушениях законодательства в сфере торговли.

Председатель Комитета А.А.Игликов