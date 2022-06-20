Лето для хлеборобов – во всех смыслах горячая пора. Чем качественнее и быстрее справятся аграрии с поставленными задачами, тем весомее будет конечный результат – надои молока и привесы крупного рогатого скота. Об этом не понаслышке знают работники филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Чем сегодня заняты сельские труженики, «Авангарду» рассказал участник областного проекта «Школа молодого руководителя» – заместитель директора по производству Илья Немцев:

– Сейчас время одного из важнейших этапов аграрного цикла – зеленого конвейера. Урожайность многолетних трав в нынешнем году не подкачала и составила 115 ц/га. Сенаж закладывали в оптимальные фазы развития растений, чтобы в кормах была не только клетчатка, но и белок, и протеин. В целом доведенный план по сенажу, а это 3500 тонн, мы уже выполнили. Активно ведем заготовку сена.

Казалось бы, еще совсем недавно на полях района активно работали сеялки, а уже сегодня сеянцы не только успешно взошли, но и набрались сил. В этот период растения очень уязвимы для различных заболеваний и сорных вредителей, поэтому нуждаются в особом уходе и заботе. И кукуруза здесь не исключение, ведь это важнейшая стратегическая культура и основа рациона КРС в зимне-стойловый период. Сейчас проводим ее культивацию и одновременно вносим карбамидно-аммиачную смесь (КАС), которая является одним из лучших удобрений для любой сельхозкультуры, так как имеет в своем составе все три формы азота, необходимые растениям. В этом виде работ у нас задействованы две единицы техники.

Еще один важный вид уходных работ – химпрополка, без которой сохранить урожай невозможно. Это обязательное технологическое условие, где главное – не пропустить нужную фазу у растений, иначе химия попросту не подействует, что, в свою очередь, напрямую повлияет и на урожайность. Ведь сорные растения более конкурентоспособные и попросту заглушат кукурузу, лишив ее влаги, солнечного света, минеральных удобрений и других питательных веществ. А этого допустить никак нельзя. Поэтому при химической прополке растений применяются современные виды препаратов, дающие стопроцентную эффективность. В минувшем году хозяйство приобрело самоходный опрыскиватель «BERTHOUD RAPTOR 4240», который значительно упростил и ускорил работу в данном направлении. К слову, химпрополку планируем завершить уже к выходным.

За рулем современного агрегата трудится опытный механизатор Сергей Ермаков. Мужчина признается, что работать на такой технике – одно удовольствие, ведь в ней все сделано для удобства человека: сиденье с пневмоподвеской, герметичная кабина, климат-контроль и бортовой компьютер создают комфорт и облегчают работу. К тому же на новой технике удается качественнее и быстрее вносить гербициды: основной бак способен вместить порядка 4200 литров воды, а ширина захвата штанги составляет 42 метра.

– За день обрабатываю порядка 160 га, что в два раза больше нормы. В поле выхожу рано утром и тружусь до вечера, ведь понимаю, какая важная задача на меня возложена, – делится механизатор.

В сельхозпредприятие он пришел 8 лет назад. За его плечами работа не только в сельхозотрасли, но и в лесном хозяйстве, где 11 лет трудился на тралевке леса. В зависимости от сезона Сергей Ермаков задействован на химпрополке, кормозаготовке, уборочной страде, культивации почвы, вывозке органики и т.д. Вот закончит с химпрополкой, приступит к кормозаготовке, а потом пересядет за штурвал комбайна.

– Чтобы добиваться высоких результатов, нужно любить свое дело и вкладывать в него не только силы, но и душу. Трудись добросовестно, без огрехов – таким, на мой взгляд, должен быть главный принцип каждого агрария, – отметил Сергей Ермаков.

К слову, работа в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» кипит не только на полях, но и на мехдворе, где перед предстоящей жатвой идут ремонт и наладка комбайнов.

– За ремонт и обслуживание комбайнов отвечает бригада из пяти слесарей. Мы закупаем все необходимые запчасти и расходники, чтобы к выходу в поле техника была готова на 100% и во время уборочной не подвела, – подчеркнул будущий управленец Илья Немцев.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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