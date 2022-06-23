Какие есть современные методы лечения псориаза?

При каких заболеваниях кожи нельзя откладывать консультацию у врача?

Какая профилактика нужна, чтобы не заразиться лишаем?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – исполняющая обязанности заведующего дерматовенерологическим отделением № 2 Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера КУРОЖКО Ольга Васильевна.

Звоните в пятницу, 24 июня, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».