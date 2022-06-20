В Беларуси стартовала неделя молодежи и студенчества, в этом году она пройдет под слоганом «Moladz.by: помним традиции, живем настоящим, стремимся в будущее!». Об этом сообщила заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики — начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская на пресс-конференции «С молодежью на равных», передает корреспондент БЕЛТА.

Неделя молодежи и студенчества продлится с 20 по 26 июня и будет заключаться в тематических мероприятиях каждого дня. «Неделя молодежи и студенчества очень насыщена. Первый день ознаменован встречами, диалоговыми площадками для того, чтобы молодежь могла встретиться с представителями госорганов власти, депутатами, известными учеными, литераторами и обсудить те вопросы, которые сейчас на повестке дня. Концепция дня молодежи и студенчества создана так, что дает возможность заявить о себе по разным направлениям деятельности: это и патриотическое воспитание, и здоровый образ жизни, и трудовая деятельность, волонтерское движение, вопросы семьи, развития науки, что сейчас наиболее актуально и интересно для наших молодых людей», — рассказала Татьяна Симановская.

Она отметила, что молодежь в Беларуси сегодня не обделена вниманием. «Глава государства, правительство, госорганы трепетно относятся к нашей молодежи, к ребятам возрастной категории от 14 до 31 года. Это порядка 1 млн 163 тыс. человек, которые задействованы в разных отраслях экономики. Весьма отрадно, что наша молодежь инициативна, что она готова генерировать идеи и готова их сама реализовывать. А возможности в Беларуси для молодежи очень разнообразны. Это и работа в общественно-консультационных советах, в молодежных парламентах, участие и деятельность через молодежные и общественные объединения, добровольчество — еще одно направление, в котором активно участвует наша молодежь. Надеюсь, что инициатива не иссякнет, а будет способствовать тому, что наша страна будет дальше экономически укрепляться и социально развиваться», — подчеркнула замначальника главного управления.

Завершится неделя молодежи и студенчества 26 июня. На площадке у Дворца спорта в заключительный день состоится кульминационное мероприятие — фестиваль «Moladz.by: помним традиции, живем настоящим, стремимся в будущее!» с участием звезд белорусской эстрады, кавер-бенда, ди-джеев и российского хедлайнера Filatov&Karas.

Белта