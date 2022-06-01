Государственное учреждение «Буда-Кошелевская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» сообщает, что в связи с увеличением очагов американской белой бабочки в 2021 году на территории Буда-Кошелевского района необходимо своевременно выполнять обязательные карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов американской белой бабочки.

В качестве первоочередных мер по снижению численности вредителя в очагах размножения американской белой бабочки является оперативная срезка и уничтожение доступными методами мест скоплений молодых гусениц ( паутинные гнезда ), начиная со второй половины мая и в течение всего вегетационного периода. Для облегчения проведения мероприятий по уничтожению паутинных гнезд рекомендуется максимальная обрезка по высоте предпочитаемой кормовой базы (клена ясенелистного и шелковицы).

Данный объект относится к карантинным вредным организмам, согласно Единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года №158. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год американская белая бабочка представляет большую опасность для лиственных насаждений!



ГУ «Буда-Кошелевская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»

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