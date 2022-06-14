На фоне гибридного противостояния придание нового импульса развитию микроэлектронной промышленности актуально как никогда. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о состоянии и развитии микроэлектроники, передает корреспондент БЕЛТА.

«Так называемая рыночная свобода — это пустой звук. Политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние. Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны. И параллельно наращивать компетенции, ведь рассчитывать в полной мере мы можем только на себя и дружественные страны, такие как Россия, — подчеркнул белорусский лидер. — На этом фоне придание нового импульса развитию микроэлектронной промышленности актуально как никогда».

Глава государства напомнил, что до распада СССР микроэлектроника, сделанная на территории Беларуси, была сопоставима по функционалу и надежности с товарами компаний, которые сейчас доминируют на мировом рынке. «Однако и сегодня Беларусь тем не менее не утратила передовых позиций в мире по ряду направлений высокотехнологичного производства. Но по ряду направлений мы серьезно отстали», — сказал Президент.