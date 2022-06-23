Он дал клятву дерзко сражаться с врагом и исполнил ее ценой своей жизни

О подвиге нашего земляка Николая Аверьянова

Так сложилось, что о жизни и подвиге красноармейца Николая Филипповича Аверьянова, посмертно награжденного орденом Красного Знамени, до нас дошло лишь несколько строк, опубликованных в книге «Память». Чтобы воздать заслуженные почести герою, Василий Сорокин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Неговской школы, по крупицам собрал новые сведения о нашем земляке и поделился материалом с редакцией «Авангарда».

Родился Николай Филиппович Аверьянов в 1912 году в д. Неговка Буда-Кошелевского района, в семье крестьянина. В юности работал в колхозе, был передовиком.

В июне 1941-го был призван в ряды Красной Армии. Зимой того же года в Воронеже попал в состав 7-й роты 406-го стрелкового полка формировавшейся 124-й стрелковой дивизии Донского фронта, после чего участвовал в ее составе в Харьковском сражении и дальнейших боях на Северском Донце.

В июле 1942 года гитлеровским войскам удалось прор-ваться к Дону, а 23 августа и к Волге. В первых числах октября 124-я стрелковая дивизия под командованием полковника Белова на высотах юго-западнее г. Серафимович вела ожесточенные бои с частями 3-й румынской армии, пытаясь удержать и расширить свой плацдарм на правом берегу Дона.

В ночь на 5 октября 406-й стрелковый полк частью сил перешел в наступление на населенный пункт Верхнее-Фоминское. Противник успел на этом направлении окопаться, построить дзоты, создать минные поля и проволочные заграждения. Для ликвидации его огневых точек в полку были созданы штурмовые группы, которые должны были блокировать их, а затем уничтожить. В одну из таких групп был включен Николай Филиппович.

Выполняя поставленную задачу, 7-я стрелковая рота в районе хутора Хованский в течение ночного боя уничтожила несколько дзотов противника. Рота успешно прод-вигалась вперед. На рассвете внезапно по ней открыл непрерывный огонь пулемет из дзота. Бойцы залегли. Находящийся недалеко от огневой точки Николай Аверьянов пробрался к ней, опередив остальных бойцов, и забросал гранатами, уничтожив расчет пулемета и орудие. При блокировке второго дзота красноармеец Аверьянов бросил под амбразуру огневой точки связку гранат. Мощный взрыв, повредив накат дзота, заставил пулемет замолчать, но, как только пехота поднялась в атаку, он вновь открыл губительный огонь. У Николая Филипповича больше не было ни патронов, ни гранат. Поднявшись с земли во весь рост, он оглянулся в сторону своих товарищей и бросился к амбразуре дзота, закрыв её своим телом. Пожертвовав собой, наш земляк обеспечил своему подразделению выполнение боевой задачи: рота в этом бою взяла три дзота.

Приказом командующего войсками Донского фронта от 5 ноября 1942 года красноармеец Аверьянов Николай Филиппович был посмертно награжден орденом Красного Знамени (один из высших орденов Советского Союза).

Похоронили геройски погибшего солдата в братской могиле на окраине хутора Хованский Серафимовичского района Сталинградской области. Одна из улиц в г. Серафимович ныне Волгоградской области носит имя нашего земляка, а на доме №1 установлена мемориальная доска с надписью: «Эта улица переименована в честь солдата Николая Филипповича Аверьянова, закрывшего своим телом амбразуру дзота 5 октября 1942 года».

Подготовила

Анна ЛИТАШ