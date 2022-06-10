Совещание проходило на базе районного Дома культуры. Провела мероприятие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

Особое внимание уделили вопросам подписной кампании, присутствию предприятий в социальных сетях, активному распространению в интернете своих достижений и успехов.

Участники совещания обсудили подготовку и проведение предстоящих культурно-массовых, спортивных мероприятий, посвященных Дню здоровья и Дню Независимости, а также организацию летней трудовой занятости школьников. Врач-психотерапевт Валерия Евдокимова рассказала присутствующим о том, как распознать в коллективе человека, который нуждается в психологической помощи.

Алина ЮРИНСКАЯ

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