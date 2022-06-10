Сегодня на вокзал станции Орша-Центральная прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Он проехал всю Россию от Крыма до Владивостока и теперь приехал в Беларусь. Первой уникальную экспозицию, размещенную в девяти вагонах, встретила Орша, передает корреспондент БЕЛТА.

На перроне состоялся торжественный митинг, посвященный открытию экспозиции. «В настоящее время многие пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. И наша с вами задача — донести до подрастающего поколения ту правду о великом подвиге, который совершили солдаты, офицеры, партизаны и подпольщики в годы войны. Рассказать о тех мирных жителях, которые ковали в тылу Великую Победу. Мы должны напомнить молодежи, что они — внуки тех великих победителей, и что мы нашу победу никому не отдадим. К большому сожалению, редеют ряды наших ветеранов, свидетелей тех страшных и в то время великих свершений. Большой им поклон и уважение», — сказал заместитель председателя Оршанского райисполкома Виктор Колочев.

Он отметил, что в Беларуси, в том числе в Оршанском районе, ведется большая работа по увековечению памяти героев. «В Оршанском районе принимаются меры по присвоению школам имен Героев Советского Союза, оршанцев. Знаковым событием в юбилейный год Орши (955 лет) будет открытие музея имени К. Заслонова. Это будет дань памяти великому человеку, комбригу. Помимо экспозиции, посвященной Заслонову, там будет экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, вкладу в победу оршанцев, а также экспозиция, посвященная воинам-интернационалистам. Думаю, этот музей станет центром притяжения жителей и гостей нашего Оршанского района, а также центром патриотического воспитания подрастающего поколения», — добавил Виктор Колочев.

Проект «Поезд Победы» получил популярность еще в прошлом году, когда состав начал курсировать по городам России и Беларуси. Тогда экспозицию передвижного музея посетили более 25 тыс. человек. В этом году организаторы расширили географию поездок, и с экспозицией смогут ознакомиться жители 17 городов. «Тот, кто посетит выставку «Поезда Победы», окунется в атмосферу военного лихолетья и хотя бы частично переживет те эмоции и ту боль, которые испытывали люди в непримиримой борьбе с врагом в годы Великой Отечественной войны. И они поймут, что мир — это величайшая ценность, которую мы должны сохранить для будущих поколений. 78 лет на нашей земле царят мир и спокойствие, у нас есть возможность строить города, воспитывать детей, производить продукцию, собирать урожай, повышать свое благосостояние», подчеркнул заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Стоцкий.