В день последнего и решающего судьбу одиннадцатиклассников экзамена, 8 июня, «Авангард» посетил СШ №1 г. Буда-Кошелево и Уваровичскую среднюю школу. Выбор неслучаен: именно в этих учебных заведениях первое испытание на пути во взрослую жизнь проходили претенденты на золотые медали и, к слову, сделали это успешно. О впечатлениях и интересах, мечтах и планах на будущее лучших выпускников нынешнего года читайте в нашем материале.

Маргарита Купцова,

выпускница СШ №1

г. Буда-Кошелево:



– Сохраню интригу и желаемую профессию опишу в общих чертах. Выбранная мною специальность подразумевает широкий спектр: право, экономика и иностранный язык (помимо английского, Маргарита с детства изучает итальянский – прим. автора). Это направление я выбрала совсем недавно, а до этого долгое время мечтала быть юристом. Все изменилось после поездки на День открытых дверей в университете. Да и к тому же у меня есть пример для подражания: мой дядя работает в той сфере, которую я выбрала для своего будущего.

Ольга Байголо,

выпускница СШ №1

г. Буда-Кошелево:



– Жалко, конечно, расставаться со школой, но я понимаю, что все рано или поздно заканчивается. Нужно развиваться и идти дальше. Признаться, немного страшно и волнительно: здесь всё знакомо и привычно, окружающие знают о моих возможностях и способностях, а впереди – неизвестность, новые люди и новые вызовы. Пока я выбираю между двумя специальностями: учитель математики и экономист. Еще есть время подумать и решить, что мне ближе. Кстати, желание стать педагогом вполне осознанное. Мне хочется учить детей, иметь возможность поделиться своими знаниями с другими, помогать им добиваться успеха. Почему математика? Знаю, что некоторые со мной не согласятся, но в ней все легко и логично, в отличие, например, от истории, где нужно постоянно держать в голове неисчислимое количество дат, событий и персоналий.

Дарья Козлова,

выпускница СШ №1

г. Буда-Кошелево:



– Моя будущая профессия – сурдопедагог. Это учитель-дефектолог, который занимается обучением неслышащих и слабослышащих детей. Эту профессию можно получить только в БГПУ им. М. Танка. Чем обусловлен столь необычный выбор? Как-то, еще в детстве, мое внимание привлекла группа детей, которые общались между собой на языке жестов. Меня настолько заинтересовала эта сфера, что я, когда встал вопрос о выборе профессии, решила поступать на эту специальность. Как выпускнице педагогического класса мне нужно лишь пройти собеседование, написать эссе о выбранной профессии и подготовить портфолио – и никакой необходимости сдавать ЦТ.

Дарья Воронкова,

выпускница Уваровичской

средней школы:



– Экзаменов не боялась: все билеты были готовы на отлично. Хочу стать учителем или белорусского языка, или химии. Понимаю, что выбор довольно необычный, но меня одинаково привлекают и вдохновляют оба этих предмета. В любом случае я буду сдавать ЦТ по белорусскому языку, химии, биологии. Посмотрим, время определиться у меня еще есть. А пока все мысли и энергию нужно направить на подготовку праздничной программы выпускного вечера.

Анастасия Никитина,

выпускница Уваровичской

средней школы:



– У меня уже все решено: буду поступать в Белорусский государственный университет культуры и искусств. Я с детства занимаюсь в Заслуженном любительском коллективе Республики Беларусь, образцовом ансамбле танца «Мілавіца» (Анастасия неоднократно становилась победителем республиканских и международных конкурсов и фестивалей). Стать хореографом – моя давняя мечта. Уверена, что мне по силам ее осуществить. А для этого нужно успешно сдать ЦТ по истории Беларуси и русскому языку, а затем внутренний экзамен в университете.

Ольга Яковцова,

выпускница Уваровичской

средней школы:



– Настроение после экзаменов отличное. Теперь можно больше времени уделить репетициям выпускного вечера. У нас будет очень интересная и насыщенная программа. А потом интенсивно готовимся к ЦТ по химии, биологии, русскому языку и математике. О выборе профессии говорить не буду, пусть это пока будет тайной. Скажу лишь, что я с нетерпением жду открытия новых горизонтов и они меня совершенно не страшат.

Артем Володин,

выпускник Уваровичской

средней школы:

– Пока воздержусь от конкретики, скажу лишь, что в профессиональном плане меня интересует сфера логистики. Предполагаю, что с поступлением сложностей быть не должно. Математику я люблю, да и с языками проблем не наблюдается. Я бы даже сказал, что к ним у меня своего рода природное чутье: легко воспринимаю на слух. К тому же на репетиционных тестированиях по математике, русскому и английскому языкам результаты были вполне достойными. Да и как оно может быть по-другому, если и мама, и дедушка – педагоги. Нужно соответствовать.

Анна ШАПОВАЛОВА

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