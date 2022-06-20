Памятный знак в честь 100-летия со дня образования органов прокуратуры открыли в Буда-Кошелеве

Вековой юбилей прокуратура Беларуси отметит 26 июня. Плеяда поздравительных мероприятий на Будакошелевщине стартовала с открытия памятного знака, установленного перед зданием районной прокуратуры.

Участие в открытии мемориала приняли первый заместитель прокурора Гомельской области Александр Дроздов, председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, заместитель прокурора района Антон Бобылев, заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович, правоохранители и представители РОЧС.

Памятный знак создан и установлен по инициативе заместителя прокурора Антона Бобылева и при содействии отдела внутренних дел райисполкома.

В рамках открытия мемориальной доски Александр Дроздов вручил заместителю прокурора Антону Бобылеву Благодарность Гомельской областной прокуратуры.