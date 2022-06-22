У памяти нет срока давности, особенно в отношении тех дат и событий, которые отзываются болью в судьбах многих миллионов людей и поколений. Они напоминают о себе сотнями воинских захоронений и могил. Сегодня на городском мемориале прошел митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

С трагичной для всего нашего народа даты прошел уже 81 год, но память о ней нетленна. Дань героизму, мужеству и стойкости нашего народа в годы войны сегодня отдали представители районной вертикали, профсоюзных и общественных организаций, силовых структур и трудовых коллективов, духовенство, молодежь и неравнодушные жители.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. Долгие три года изнывала под фашистским игом наша белорусская земля. Главным средством насаждения здесь своего «нового порядка» нацисты избрали политику геноцида и массового кровавого террора.

Освобождение Беларуси началось осенью 1943 года. Окончательно территория Беларуси была освобождена в ходе одной из крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии, которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года под кодовым названием «Багратион». На фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси. В этой войне наша страна потеряла каждого третьего жителя – память о них будет жить вечно.

Обращаясь к участникам митинга, председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник отметил:

– Есть в истории даты, которые навсегда останутся в памяти народной, как великие и трагические вехи свидетельства мужества и стойкости.22 июня 1941 года – одна из таких дат. Это один из самых печальных дней в истории нашей страны.

С первого дня войны огромная вера в Родину, в свой народ не давала нашему солдату, партизану, труженику тыла усомниться в освобождении страны от немецкого порабощения, добиться желанной Победы. Среди миллионов защитников Отечества доблестно сражались за Родину и наши земляки. Свыше одиннадцати тысяч сынов Будакошелевщины сражались с оружием в руках против немецко-фашистских захватчиков. Из них более девяти тысяч не вернулись с военных фронтов. 14 августа 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали Буда-Кошелевский район и сразу же ощутили на себе мощное партизанское и подпольное сопротивление. Вся тяжесть войны легла на плечи мирных жителей, которых оккупанты не просто грабили – поборы сопровождались репрессиями и карательными экспедициями. За годы войны гитлеровцы уничтожили более 1700 мирных жителей, 1200 вывезли на принудительные работы в Германию.

Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков.

Годы все дальше и дальше отдаляют нас от тех драматических событий, но память о защитниках Родины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость будет жить в наших сердцах вечно. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившихся в тылу. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за мирную жизнь, за будущее наших детей! Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!

Глава района призвал не забывать трагические страницы истории и сохранить для будущих поколений наследие ветеранов, продолжив традицию созидательного труда во имя мира и процветания родной земли.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинам-освободителям.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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