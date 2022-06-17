Перетягивание каната, бой на подушках и метание полена. 18 июня в Буда-Кошелеве пройдет спортивно-культурный праздник День здоровья

В спортивно-культурном празднике «День здоровья», который пройдет на стадионе агроколледжа 18 июня, примут участие более 20 команд коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений района, сформированные из числа их работников.

«Авангард» изучил положение спортландии и вот что узнал. Состав команды: не менее 6 человек (3 женщины и столько же мужчин) во главе с руководителем организации. И правильно: самая лучшая пропаганда здорового образа жизни – это личный пример руководителя. Возраст участников: 18 лет и старше.

Начнутся соревнования в 10.00 часов, а зарегистрироваться можно с 9.00 до 9.45.

Программа спартакиады обещает быть насыщенной. Участники смогут проявить спортивные и творческие таланты.

Спортивная программа:

бег (1 мужчина, 1 женщина 30 м); прыжок с места (3 мужчины, 3 женщины); стрельба из пневматической винтовки (руководитель организации); дартс (3 мужчины, 3 женщины); эстафета «Три мяча»; эстафета «Кенгуру+скакалка»

Спортивно-развлекательная программа:

творческий конкурс «Представление команды» (вне зачета); метание полена (2 мужчины, 1 женщина с участием руководителя организации); эстафета «Три ноги»; комплексная эстафета (мешок-барьер-обруч-параллельные жерди-бросок мяча); конкурс «Бой на подушках»; перетягивание каната (3 мужчины, 3 женщины).

В программе возможны изменения по решению оргкомитета.

Система проведения определяется на судейской коллегии в день соревнований. Заседание судейской коллегии в день соревнований проводится за 30 минут до их начала.

Общее руководство организацией, подготовкой и проведением турнира осуществляется отделом образования спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома, ГУ РФСК «Урожай» и ГУСУ ДЮСШ «СПАРТА». Нам также стало известно имя главного судьи – Олег Анатольевич Еченко, председатель ГУ РФСК «Урожай».

При равенстве очков предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат по комплексной эстафете, а также учитываются результаты конкурса «Представление команды».

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, будут награждены дипломами соответствующих степеней и призами. Какими? Приходите на стадион «поболеть» за своих и узнаете.

Чуть не забыли! С 9.00 до 15.00 на стадионе будет работать торговля: шашлыки и прочие вкусности.