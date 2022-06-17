Перетягивание каната, бой на подушках и метание полена. 18 июня в Буда-Кошелеве пройдет спортивно-культурный праздник День здоровья
В спортивно-культурном празднике «День здоровья», который пройдет на стадионе агроколледжа 18 июня, примут участие более 20 команд коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений района, сформированные из числа их работников.
«Авангард» изучил положение спортландии и вот что узнал. Состав команды: не менее 6 человек (3 женщины и столько же мужчин) во главе с руководителем организации. И правильно: самая лучшая пропаганда здорового образа жизни – это личный пример руководителя. Возраст участников: 18 лет и старше.
Начнутся соревнования в 10.00 часов, а зарегистрироваться можно с 9.00 до 9.45.
Программа спартакиады обещает быть насыщенной. Участники смогут проявить спортивные и творческие таланты.
Спортивная программа:
- бег (1 мужчина, 1 женщина 30 м);
- прыжок с места (3 мужчины, 3 женщины);
- стрельба из пневматической винтовки (руководитель организации);
- дартс (3 мужчины, 3 женщины);
- эстафета «Три мяча»;
- эстафета «Кенгуру+скакалка»
Спортивно-развлекательная программа:
- творческий конкурс «Представление команды» (вне зачета);
- метание полена (2 мужчины, 1 женщина с участием руководителя организации);
- эстафета «Три ноги»;
- комплексная эстафета (мешок-барьер-обруч-параллельные жерди-бросок мяча);
- конкурс «Бой на подушках»;
- перетягивание каната (3 мужчины, 3 женщины).
В программе возможны изменения по решению оргкомитета.
Система проведения определяется на судейской коллегии в день соревнований. Заседание судейской коллегии в день соревнований проводится за 30 минут до их начала.
Общее руководство организацией, подготовкой и проведением турнира осуществляется отделом образования спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома, ГУ РФСК «Урожай» и ГУСУ ДЮСШ «СПАРТА». Нам также стало известно имя главного судьи – Олег Анатольевич Еченко, председатель ГУ РФСК «Урожай».
При равенстве очков предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат по комплексной эстафете, а также учитываются результаты конкурса «Представление команды».
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, будут награждены дипломами соответствующих степеней и призами. Какими? Приходите на стадион «поболеть» за своих и узнаете.
Чуть не забыли! С 9.00 до 15.00 на стадионе будет работать торговля: шашлыки и прочие вкусности.