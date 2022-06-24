Базовые принципы работы белорусского Правительства остаются незыблемыми и ориентированными на конкретного человека, его нужды и интересы. Об этом сегодня на совместном заседании обеих палат белорусского Парламента – Палаты представителей и Совета Республики – заявил заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

По его словам, в складывающихся достаточно непростых условиях функционирования экономики, обусловленных, прежде всего, внешним давлением, Правительством принимаются системные меры по обеспечению стабильного и устойчивого развития социальной сферы:

– Базовые принципы нашей работы остаются незыблемыми и ориентированными на конкретного человека, его нужды и интересы. В рамках выполнения стоящих перед социальным блоком Правительства задач основные усилия сконцентрированы на достижении доведенных показателей социально-экономического развития, безусловного обеспечения наших стратегических приоритетов, направленных на укрепление человеческого капитала.

Игорь Петришенко сообщил:

– В текущем году расходы консолидированного бюджета на социальную сферу запланированы в объеме 22,7 млрд рублей, а вместе со средствами фонда социальной защиты населения они превысят 42 млрд рублей, или 25 процентов ВВП. Все социальные выплаты, пенсии, пособия, заработная плата в бюджетной сфере выплачиваются вовремя и в полном размере. Начиная с 1 марта текущего года Правительством реализуется опережающий график повышения базовой ставки оплаты труда бюджетников. Принятые меры позволили обеспечить здесь рост заработной платы на 15 процентов. К вопросу очередного повышения зарплаты в бюджетной сфере планируем вернуться не позднее сентября текущего года.

sb.by