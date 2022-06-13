По приглашению Департамента по культуре Правительства Брянской области с рабочим визитом российский регион посетила официальная делегация Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси».

В первые минуты пребывания на брянской земле писатели-гомельчане почтили память безвременно ушедшего из жизни в конце минувшего года известного русского поэта, переводчика, деятеля культуры, руководителя Брянской областной писательской организации Союза писателей России Владимира Сорочкина — возложили цветы на его могилу на Центральном кладбище Советского района г. Брянска. А затем приняли участие в торжествах, посвященных открытию праздника поэзии в честь великого Тютчева.

В центре Брянска участников Тютчевского праздника тепло приветствовали временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяна Владимировна Кулешова, временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Брянской области Елена Валерьевна Егорова, председатель комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Фёдоровна Журавлёва, директор Департамента Культуры Брянской области Елена Степановна Кривцова, директор Департамента образования и науки Брянской области Наталья Викторовна Чернякова; заместитель начальника отдела кадров и безопасности Федеральной налоговой службы по Брянской области Никита Викторович Муравьёв.

Здесь же прошёл митинг, в котором приняли участие белорусские литераторы и музыканты во главе председателем Гомельского областного отделения ОО “Союз писателей Беларуси” Владимиром Николаевичем Гавриловичем и брянские поэты, члены Союза писателей России, участники Брянского областного литературного объединения во главе с руководителем Брянской областной общественной писательской организации Союза писателей России Виктором Сергеевичем Решетневым. В рамках мероприятия состоялся и поэтический флешмобом «Тютчев на Vce Vремена», в котором принимали участие все желающие прочитать стихотворение замечательного поэта.

После торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Ф.И. Тютчева, митинга и поэтического флешмоба, делегации брянских и белорусских писателей направились в городской парк А.К. Толстого, где состоялась поэтическая перекличка между творческими представителями братских славянских народов.

Самое активное участие в этом мероприятии приняли председатель Гомельского областного отделения ОО “Союз писателей Беларуси”, член Президиума Союза писателей Беларуси, Союза писателей Союзного Государства, секретарь по Республике Беларусь Международного Союза писателей и мастеров искусств, прозаик, публицист, драматург, заслуженный деятель культуры Беларуси Владимир Гаврилович, председатель Брянской областной общественной писательской организации Союза писателей России, прозаик, публицист Виктор Решетнев, гомельский поэт Валерий Ветошкин и автор-исполнитель Виктор Задорожный, брянские поэты Ирина Пенюкова, Наталья Шестакова, Наталья Мишина, Ольга Шаблакова, Галина Карташова, Елена Леонова, Дмитрий Дашунин, Анатолий Остроухов, Владимир Гуревич. Звучали стихотворения и песни на русском и белорусском языках. Руководители гомельской и брянской писательских организаций, прозаики, прочитали свои небольшие произведения. Было много шуток, добрых слов, дружеского общения. Слушателями импровизированного мероприятия стали многочисленные посетители городского парка имени А.К. Толстого, некоторые из них также приняли участие в поэтической перекличке…

На следующий день в селе Овстуг Жуковского района прошел Всероссийский праздник поэзии, посвящённый творчеству Фёдора Ивановича Тютчева «Родник поэзии твоей». Гомельские писатели приняли самое активное участие во всех мероприятиях события.

Традиционно праздник начался с литии в память о Фёдоре Ивановиче Тютчеве в храме Успения Пресвятой Богородицы.

После богослужения на центральной улице Овстуга почётных гостей – руководителей региона и муниципального округа, представителей литературного сообщества России и Беларуси встречали народные творческие коллективы Брянской области. Эстафету праздника подхватил парк музея-заповедника. На тематических площадках расположились артисты брянских театров, разыгрывая сцены из известных драматических произведений. На лужайке перед усадебным домом закружился большой хоровод. Здесь же состоялась церемония возложения цветов к памятнику великому поэту и дипломату. Таким образом, был дан старт официальной программе праздника. Собравшихся от имени главы региона Александра Богомаза приветствовала врио заместителя губернатора Елена Егорова:

— Хочется отметить, что мы проводит этот праздник уже в 61 раз. Это уже стало традицией. И, тем не менее, для тех людей, кто постоянно приходит сюда, это не стало обыденностью. Это праздник – праздник для всех любителей творчества Фёдора Ивановича Тютчева. Все понимают в настоящий момент, насколько патриотична, насколько актуальна социальная поэзия и публицистика нашего великого земляка. И сегодня я хочу поприветствовать тех людей, которые посвятили свой талант популяризации творчества Тютчева и созданию талантливых произведений.

Елена Егорова вручила Всероссийскую премию Ф.И. Тютчева «Русский путь» 2022 года. Премия вручается за личные творческие достижения, большой вклад в изучение литературного и историко-публицистического наследия Фёдора Ивановича Тютчева, поляризацию его творчества. Её лауреатами (последний раз присуждалась в 2019 году) стали прозаик, публицист, драматург, председатель Гомельского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Владимир Гаврилович, главный режиссёр Брянской областной филармонии Римма Сенчукова и почётный работник общего образования Российской Федерации Юрий Кравцов.

Постепенно эпицентр праздника переместился на площадку поэтического митинга, начавшегося у входа в дом-музей. Звучали академические произведения в исполнении артистов Брянской филармонии. Затем пришла очередь писателей.

Неоднократно участники праздника со скорбью и благодарностью вспоминали имя безвременно ушедшего из жизни Владимира Сорочкина — замечательного поэта, долгое время возглавлявшего Брянское отделение Союза писателей России. Неоспорима его заслуга в выстраивании добрых отношений с литературным сообществом соседних регионов, соседних стран. Эта работа будет продолжена, констатировали и россияне, и белорусы.

Так, по словам Владимира Гавриловича, две региональные писательские организации уже начали работу по созданию очередного совместного сборника произведений поэтов, прозаиков и драматургов Гомельщины и Брянщины – издан он будет в следующем году в Гомеле в качестве подарка к 60-летию Брянской областной писательской организации Союза писателей России. Впрочем, и сейчас гости из Беларуси приехали не с пустыми руками. Владимир Гаврилович передал в дар областной библиотеке имени Ф.И. Тютчева комплект изданий областного отделения СПБ за последние три года, в которых, отметим, широко представлено и творчество брянских писателей. Также новые альманахи белорусы подарили областной писательской организации и Департаменту Культуры Правительства Брянской области. А еще, в качестве символического жеста, гомельские писатели вручили новому лидеру писателей Брянщины Виктору Решетнёву стилизованный «паспорт» жителя Гомельской области, тем самым пригласив председателя Брянского отделения СПР и российских коллег к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Также гомельчане читали стихи: Владимир Гаврилович – переводы гомельчанина Михаила Болсуна на белорусский язык произведений Владимира Сорочкина, а лауреат российской премии Бояна Валерий Ветошкин – свои авторские произведения славянской направленности. А член Международного союза писателей и мастеров искусств, гомельский автор-исполнитель и композитор Виктор Задорожный подарил всем участникам большого литературного праздника свою авторскую песню «Россия».

К слову, в поэтическом празднике также принимала участие витебская делегация под руководством Тамары Красновой-Гусаченко, а также могилевские, смоленские литераторы и общественники.

Теплые слова адресовали белорусам и россияне, наградив их почетными грамотами за активную работу по популяризации художественного слова и творческого наследия великого Фёдора Тютчева у себя на родине.

Весь день на разных площадках парка и его окрестностей продолжались музыкальные и драматические представления. На улицах Овстуга развернулись выставки-продажи изделий народных мастеров, живописцев, а у здания Овстугского дома культуры, сменяя друг друга, выступали творческие коллективы из разных уголков Брянщины.

Праздник был действительно незабываем.

Николай ИГНАТОВИЧ

На снимках: во время работы гомельских писателей на брянской земле.