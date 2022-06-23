Победителей и лауреатов национального конкурса «Золотая литера» наградили в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, «Золотую литеру» в номинации «Лучший интернет-проект» получил проект БЕЛТА «В теме».

Газета «7 дней» удостоена «Золотой литеры» в номинации «Лучшие материалы по тематике спорта и туризма».

Обладательницей «Золотой Литеры» в номинации «Лучший репортер республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» стала заместитель главного редактора — редактор отдела политической и социальной информации УП «БЕЛТА» Светлана Сухарко.

Диплома конкурса в номинации «Лучший репортер республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» удостоена корреспондент газеты «7 дней» УП «БЕЛТА» Марина Мануйлик.

Также обладателем диплома конкурса в номинации «Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия)» стала начальник отдела специальных проектов редакции визуальной информации УП «БЕЛТА» Наталья Козич.

Диплома конкурса в номинации «Лучший фотокорреспондент республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» удостоен фотокорреспондент УП «БЕЛТА» Павел Орловский.

Национальный конкурс «Золотая Литера» проводится ежегодно для содействия развитию печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышения профессионального и идейно-содержательного уровня СМИ, стимулирования творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства контента. В этом году на конкурс поступило более 380 заявок. Заветную статуэтку получил 21 участник. Организатором открытого конкурса «Золотая Литера» выступает Министерство информации.

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