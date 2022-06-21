Косте – 26 лет. И большую часть жизни он борется с серьезным неизлечимым заболеванием. У Константина – прогрессирующая мышечная дистрофия. Его мышцы постепенно теряют тонус и массу, из-за этого становится все сложнее делать обычные вещи, обслуживать себя. Несколько лет назад Костя перестал ходить. Сейчас, чтобы выбраться на прогулку или даже перемещаться по квартире, ему необходима специализированная коляска с электроприводом. Самостоятельно приобрести ее семья не может. Поэтому Костя и его мама Елена Леоновна обратились за помощью в «Веру».

Не такой подвижный, как сверстники

Костя родился здоровым ребенком. Рос и развивался, как и другие дети. Но ближе к 5-летнему возрасту родители и воспитатели в саду обратили внимание на то, что мальчик менее подвижен, чем сверстники. С трудом ему давались, например, прыжки.

«С этого момента началась наша эпопея с посещением различных специалистов. Мы долго не могли выяснить, что случилось с ребенком, что стало причиной такого состояния. Когда диагноз поставили и объяснили, что болезнь не лечится, тяжело было это осознать, научиться жить по-новому», — рассказывает Елена Леоновна.

Она не смирилась с диагнозом. Много сил и денег потратила на попытки реабилитации, к сожалению, заметного эффекта они не принесли.

Хорошо учился, разбирается в технике и компьютерах

Болезнь медленно прогрессировала. Костя начал ходить в школу, тогда он еще мог выйти из дома на прогулку, пусть и с трудом, но поднимался по лестнице. Но к 12 годам мальчика перевели на домашнее обучение.

Интеллект у Кости полностью сохранен. Он с успехом закончил школу, но продолжить образование не смог.

«К тому времени я уже не мог самостоятельно выйти из дома, не мог подняться или спуститься по лестнице», — рассказывает Костя. Он вспоминает, что получалось лишь встать с кровати без посторонней помощи, дойти до туалета или ванны, открыть кому-то входную дверь.

Еще во время учебы в школе Костя увлекся компьютерами, техникой. И сейчас он помогает друзьям и знакомым с починкой, настройкой гаджетов, в меру сил подрабатывает в Интернете. Всемирная паутина также позволяет ему оставаться на связи с друзьями.

Настроен на позитив и верит в лучшее

К сожалению, болезнь берет свое. Косте становится все сложнее обслуживать себя.

«Несколько лет назад я перестал ходить полностью. Сижу в кровати, но самостоятельно встать с нее уже не могу», — рассказывает молодой человек.

Костя очень общительный. У него много друзей. Мама рассказывает, что не забывают Костю школьные товарищи, общаются по Интернету, заглядывают в гости. Зовут собой на прогулки или на рыбалку, которую Костя просто обожает.

«Но для того, чтобы выйти из квартиры Костю приходится буквально нести на руках. Для меня это сложно физически, для него – сложно морально», — говорит Елена Леоновна.

Хотя сам Костя оптимизма не теряет. «Я всегда верю в лучшее, настроен на позитив. Поймите, если будешь концентрироваться на болезни, на том, какие трудности она создает в жизни, то только навредишь себе и близким», — говорит он.

Сейчас ему без коляски не обойтись. Специальная техника, уверен Костя, даст ему больше возможностей. Он вновь сможет себя обслуживать, начнет без посторонней помощи перемещаться. «Очень важно, когда ты сам можешь встать с кровати, выехать на прогулку, без посторонней помощи сделать банальные вещи по дому. Коляска очень облегчит мою жизнь, которую на протяжении 20 лет омрачает болезнь», — говорит молодой человек.

Косте нужна не просто инвалидная коляска, а специальное кресло с электроприводом. Необходимая модель — кресло-коляска с электроприводом Caterwil 4wd с комплектующими – стоит 507500 рос.руб. (22844 бел.руб. по курсу НБ РБ на 16.06.2022 года). Самостоятельно приобрести дорогостоящее средство реабилитации семья не может. Поэтому они обратились в Центр помощи «Вера». Поможем Косте вместе!

Поддержать Костю Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа: Пустошилов Константин:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Пустошилов ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Пустошилов 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!