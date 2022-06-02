С целью контроля и порядка поведения учащихся в общественных местах в районе организована работа родительско-педагогических патрулей.

Патруль, в состав которого входят неравнодушные родители и педагоги, в вечернее время посещает места массового пребывания несовершеннолетних. Под пристальным оком патруля – выявление подростков-правонарушителей. Предполагается, что в дальнейшем это позволит своевременно организовать с ними индивидуальную профилактическую работу, а также при необходимости привлечь к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное поведение.

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанны Покидько, работа родительско-педагогических патрулей организована в каждой школе. Планируется, что они будут способствовать профилактике правонарушений несовершеннолетних, пресечению случаев безнадзорности, а также защите их прав и законных интересов, формированию законопослушного поведения.

– На мой взгляд, участие родителей в патрулях позволит им не только воочию убедиться, как проводят свободное время подростки, но и стать ближе к детям, понять их проблемы, быть сопричастными к веяньям в молодежной среде, проникнуться их интересами, узнать, чем они живут. А возможно, поможет предотвратить правонарушения, – отметила Жанна Николаевна.

Не оставайтесь равнодушными к судьбе своих детей!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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