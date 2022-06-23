«Поезд Памяти» прибыл в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

200 участников проекта «Поезд Памяти» приехали в Гродно. Это вторая точка в маршруте школьников из Беларуси и России.

«Я никогда не был а Беларуси, очень рад, что удалось попасть в братскую страну. Первая точка была в Бресте. Это было что-то невероятное. И сейчас хочется познакомиться с Гродно. С его знаковыми местами и достопримечательностями», — сказал Платон Самолучшев из Москвы.

На перроне гродненского железнодорожного вокзала своими эмоциями и впечатлениями от первых дней путешествия делится участница «Поезда Памяти» из Светлогорска Татьяна Стрижень: «В Гродно мы прямиком из Бреста. Там было очень интересно. Было очень трогательно. Больше всего запомнилась реконструкция первого дня войны. Теперь интересно посмотреть, чем удивит и порадует Гродно. Этот проект дает нам крутую возможность познакомиться с новыми городами и людьми. Очень рада, что оказалась здесь».

«Вы участники столь масштабного проекта «Поезд Памяти», мы рады приветствовать вас в Гродно, на гостеприимной Принеманской земле. Город действительно сохранил свой исторический уникальный вид. Вы сегодня посетите историческую часть города, посмотрите, как живут люди здесь. Но главное, что мы помним: в эти дни два братских народа отмечают скорбную дату — начало войны, попытку уничтожения наших народов оккупантами и захватчиками. Цель проекта, в котором вы участвуете, — поддержать историческую память, окунуться в это», — сказал на торжественной встрече участников проекта помощник Президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

Виктория Растворова, участница поезда памяти из Рязани, перед началом программы в Гродно отметила: «Даже не знаем, чего ждать от Гродно. Думаю, будет не менее интересно, чем в Бресте. И если там было так трогательно и символично, то и здесь будет так же. Каждый город хранит свою историю и историческая память очень важна, я считаю. И познакомиться с ней для нас как для гостей очень почетно».

«От Бреста очень смешанные чувства. Очень красивый город. Когда мы были у Брестской крепости, то стояли со слезами на глазах. Для нас провели реконструкцию первого дня войны. Мы попали под сильный дождь и даже сам памятник как будто плакал. Думаю, вся наша поездка будет пропитана такими эмоциями» , — поделилась Ксения Волкова из Московской области.

Участников «Поезда Памяти» ждет насыщенная программа в Гродно. Это экскурсионная программа по знаковым достопримечательностям — Новому и Старому замкам, посещение Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви XII века — одного из старейших действующих храмов Беларуси, школьники возложат цветы к памятнику воинам и партизанам, примут участие в митинге. После чего их ждет обзорная экскурсия по Гродно и культурно-развлекательная программа.

Проект «Поезд Памяти», посвященный Великой Отечественной войне и Году исторической памяти в Беларуси, инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России — председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и спикером Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Он стартовал 22 июня в Бресте и завершится 3 июля в Минске. Его маршрут включает 15 городов Беларуси и России, а участниками его стали 200 белорусских и российских старшеклассников.

Белта