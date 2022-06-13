Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сегодня прибыл в Витебск. В торжественном открытии экспозиции приняли участие руководство области, представители предприятий и организаций, студенты и школьники, передает корреспондент БЕЛТА.

Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В ее составе более 150 фигур, свыше 4 тыс. единиц оригинального реквизита. Это трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину, размещенные в девяти вагонах передвижного музея. Периоды показаны в хронологическом порядке: предвоенные годы, этапы войны, Победа.

«Это уникальный проект, который позволяет людям окунуться в события ужасных лет Великой Отечественной войны, ощутить, с какими сложностями столкнулся советский народ, какой подвиг он тогда совершил. Наше поколение, поколение молодежи ответственны за то, чтобы память о тех временах жила в наших сердцах. Очень важно, чтобы мы помнили и понимали, что значит наше мирное небо и как важно, чтобы страна была сильной, крепкой, суверенной», — отметил заместитель председателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов. Он подчеркнул: символично, что поезд оказался на витебской земле в День России.

Для погружения в 40-е годы прошлого века посетителям экспозиции предлагают аудиогид. В наушниках — рассказ от лица женщины-железнодорожника, пережившей войну, перед глазами — полноразмерные фигуры людей, видеостены, мультимедийные экраны и столы. Звуковое оформление дополняют стук колес, разговоры людей, лай собак.

«Показано то, как люди потеряли свое будущее в одно мгновение. Меня очень тронул вагон, где отображено, как работали медицинские работники, как в действительности это происходило на фронте. Учебники по хирургии, терапии — это говорит о том, что они были крайне необходимы, поскольку не хватало специалистов. Многие из медицинских работников погибли, и потому люди, которые экстерном оканчивали медицинскую подготовку, спасали других. Одно желание помочь давало им возможность при недостатке профессионализма возвращать в строй до 70-80% раненых. Очень страшно смотреть на блокадный Ленинград, когда люди, находясь за рулем автомобиля, везя хлеб или вывозя детей из города, рисковали жизнью ежесекундно», — сказал член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель Витебского областного объединения профсоюзов Юрий Деркач.

Экскурсии по уникальному передвижному музею в Витебске будут проходить 12 и 13 июня. Поскольку пропускная способность поезда ограничена, попасть на выставку можно только по пригласительным билетам. Водить группы в Витебске будут 25 волонтеров — студенты Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. Помогать вызвались также три туркменских студента. Второкурсник Владислав Годлевский стал гидом уже во второй раз. «Заходишь в поезд, слушаешь аудиоисторию и очень проникаешься, будто ты сам едешь в этом поезде в то время, на самом деле трясешься. Это неподдельные эмоции, незабываемо. Самые жуткие вагоны — концлагерь, где бараки, узники, окопы. А когда находишься в финальном вагоне Победы, где солдаты едут на Родину, их встречают, ты непроизвольно начинаешь улыбаться. Выходишь из поезда, где уже Витебск, 21 век, а кажется, будто ты еще в 1945 году», — поделился студент.

Передвижной музей прибыл в Беларусь 10 июня, первым его встретила Орша. На следующий день состав прибыл в Полоцк. После Витебска он отправится еще в 14 городов нашей страны, завершив свое путешествие в Минске.

Проект реализуется по инициативе БЖД совместно с РЖД в Год исторической памяти, при поддержке Администрации Президента Беларуси и содействии Республиканского волонтерского центра.