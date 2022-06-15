Уникальная передвижная экспозиция «Поезд Победы» прибыла в Гомельскую область. Первым в юго-восточном регионе музей принимает Жлобин, сообщает БЕЛТА.

На перроне железнодорожного вокзала прошел торжественный митинг, посвященный открытию экспозиции. Интерактивный проект посвящен народному подвигу в годы Великой Отечественной войны. Состав объединяет несколько передвижных локаций, в которые включают более 150 фигур, свыше 4 тыс. единиц оригинального реквизита. Девять вагонов передвижного музея отражают историю военных лет в хронологическом порядке.

Как рассказала первый секретарь Жлобинского райкома БРСМ Елена Холупова, желающих попасть на этот проект в районе очень много. «Это легко объяснить: музей объединил истории судеб людей, ценой собственной жизни завоевавших Великую Победу, людей, чьи подвиги будут вечно жить в наших сердцах. Именно такие проекты становятся важным элементом объединения всех поколений. Молодежь, проходя по вагонам «Поезда Победы», выходит со слезами на глазах, под впечатлением. Этот поезд воочию показывает страшные события Великой Отечественной войны, которые, к сожалению, некоторые современники пытаются исказить», — подчеркнула она.

При райкоме БРСМ был организован кол-центр. Он начал работать с воскресенья. Актив ОО «БРСМ» филиала БНТУ «Жлобинский государственный металлургический колледж» подключился в качестве волонтеров по проекту. За период работы кол-центр принял 620 заявок. «Люди звонят, записываются семьями. Более 200 представителей молодежи сегодня посетят передвижную выставку-музей и, уверена, ни одного из посетивших она не оставит равнодушным. Придя домой, они обязательно поделятся фото и впечатлениями со своими близкими и сверстниками», — отметила Елена Холупова.

Как сообщалось, передвижной музей прибыл в Беларусь 10 июня, первым его встретила Орша, далее в маршруте более 15 белорусских городов, включая столицу.

Чтобы получить приглашение, нужно позвонить в кол-центр и оставить заявку с 21 до 23 июня. Количество мест ограничено. В Калинковичах заявки принимают по телефонам 8 (02345) 4-34-35 и 4-34-58 и электронной почте kalinkovichi.brsm@gmail.com, в Гомеле — 8 (0232) 56-33-12, 56-33-15, адрес почты: brsm.gomel.obl@gmail.com. Работают кол-центры с 12.00 до 15.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Проект реализуется по инициативе БЖД совместно с РЖД в Год исторической памяти при поддержке Администрации Президента Беларуси и содействии Республиканского волонтерского центра.