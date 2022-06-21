Полезно всем, кто в Буда-Кошелёве за рулём: рейтинг шинных брендов с самым долгим пробегом

От железнодорожной станции в южной части Буда-Кошелёва до аграрно-технического колледжа на севере города добираться минут 6-7. Если ехать самым коротким путём, по ул. Дрозда, набегает не больше четырёх километров. «Кругосветка» через ул. Ленина и Озёрную получится дольше, но одометр всё равно много не насчитает. При том что пробеги, как ни крути, маленькие, водители при заказе новых шин надеются на хорошую износостойкость.

Если резина окажется износостойкой, следующий комплект придётся покупать совсем не скоро – это выгодно для кошелька. А чтобы она наверняка оказалась износостойкой, хорошо бы прощупать почву. В этом помогают отзывы, оставляемые водителями на тематических форумах и в интернет-магазинах. Правда, автомобилисты охотно пишут отзывы, если срок службы их не устроил, а когда протектор изнашивается медленно, водители воспринимают это как должное и остаются в стороне. Да и конкретику встретить тяжело: даже приблизительные километражи встречаются редко.

Топ шинных брендов по ходимости

Чтобы покупатели не терялись в догадках, на какой пробег можно рассчитывать у новых покрышек, самое крупное сообщество потребителей Испании Organizacion de Consumidores y Usuarios провело исследование. В исследовании-опросе участвовало 52 тысячи испанцев, португальцев и их соседей. Каждый респондент указал, какого бренда были его предыдущие шины и сколько километров они выходили до необходимости замены.

Кто-то ездит на спортивной резине, кто-то выбирает туринговую, кто-то не представляет жизни без внедорожной. Кто-то может позволить себе премиальные автошины, кто-то нацеливается на соотношение «цена – качество», кто-то не хочет тратить ни одной лишней копейки. В исследовании OCU перемешались шины разного назначения и разных ценовых категорий. Оказалось, что «солянку» с самым большим «сроком хранения» предлагает японская компания Yokohama: средний пробег её резины – 44,6 тыс. километров.

В пятёрку лучших также вошли:

Michelin. Французские шины служат 44,2 тыс. километров.

Покрышки голландского бренда «выхаживают» 43 тыс. километров.

Японская резина изнашивается за 42,4 тыс. километров.

Продукты немецкого концерна требуют замены после 41,9 тыс. километров.

Популярные в Беларуси чешские автошины Barum, по данным опроса, становятся непригодными к эксплуатации в среднем через 30,2 тыс. километров. При этом данных о среднем пробеге «Белшины», «Росавы» и других отечественных шин в результатах опроса нет. Спрос на эти марки в Европе ничтожно мал.

СООО «Автосеть», УНП 190513391