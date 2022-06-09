Международная специализированная выставка «Белагро-2022» проходит 7-11 июня в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Оценить наработанное сельскохозяйственной отраслью страны за год и с гордостью пройти по выставочным экспозициям предприятий Гомельской области приехал председатель облисполкома Иван Крупко. Год назад, будучи министром сельского хозяйства, он лично занимался организацией выставки, сейчас может объективно оценить, как выглядит АПК юго-восточного региона на общем фоне.

Сначала – обзор техники, где главная жемчужина – продукция «Гомсельмаша». Комбайностроители удивляют масштабной экспозицией, насыщенной культурно-развлекательной программой и инновациями. На полях форума предприятие демонстрирует передовые разработки и технику бренда GOMSELMASH нового поколения.

Губернатор высоко оценил новые разработки гомельских машиностроителей – гибридную и роторную зерноуборочную технику.

Источник: http://gp.by

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